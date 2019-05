Financement – Six cent soixante milliards ariary pour les Jeux des îles

Avant même leur ouverture, les Jeux des îles de l’océan Indien enregistrent déjà un record. Leur coût atteindra au moins 660 milliards ariary pour la rénovation et la construction des infrastructures, ainsi que la préparation des athlètes.

C’est du «jamais-vu». Quarante ans après le lance­ment de la première édition des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI), à La Réunion, une compétition coûtera au moins Rs 6,6 milliards (660 milliards d’ariary). Ces frais englobent le coût des rénovations des infrastructures existantes, le logement pour athlètes et dirigeants, la préparation de nos représentants et également la construction du complexe sportif de Côte-d’Or.

Y sont aussi incluses les Rs 125 millions (12,5 milliards d’ariary) que pourrait obtenir le ministère des Sports pour le prochain exercice budgétaire. Avec un tel investissement, les athlètes locaux devront se donner à fond pour porter haut le quadricolore du 19 au 28 juillet.

Pravind Jugnauth compte, lui, sur ces Jeux pour augmenter ses chances de reconduction aux affaires lors des prochaines élections générales. Le Premier ministre en a fait un défi personnel à relever. Côte-d’Or, qui coûtera plus de Rs 5 Mds, compte pour beaucoup dans sa stratégie électorale, surtout que le site sportif est dans sa circonscription.

Coût 5 étoiles

Le 19 juillet dernier, à Quatre-Bornes, à un an de la tenue de la 10e édition des JIOI, le ministre de la Jeunesse et des sports, Stephan Toussaint, a promis que «ces jeux seront 5 étoiles avec une organisation 5 étoiles». Qui dit jeux 5 étoiles dit aussi coût 5 étoiles. À ce jour, et selon les chiffres officiels, l’État a déjà investi

Rs 1 133 790 730 (113 379 073 000 d’ariary) dans ces jeux. On y trouve Rs 75 millions (7,5 milliards d’ariary) données pour la préparation des athlètes lors du Budget 2018-2019. Et aussi Rs 18 millions (1,8 milliard d’ariary) offertes par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, lors de son Budget 2017-2018.

Mais, le plus gros du budget revient à la rénovation des infrastructures existantes. Rs 695 790 737 (69 579 073 700 d’ariary) ont été investies pour ces travaux. Ajouté à cela, la construction du complexe sportif de Côte-d’Or, projet que tient à cœur Pravind Jugnauth. Si le coût initial était prévu à Rs 3,1 milliards (310 milliards d’ariary), comme annoncé par le Premier ministre lors de la pose de la première pierre, ce «bijou» aurait franchi le cap des Rs 3,9 milliards (390 milliards d’ariary) pour atteindre les Rs 5,4 milliards (54 milliards d’ariary) après des études géotechniques.

Lors du «team building» du staff médical, le 28 avril au Sept Cascades Lodges, Stephan Toussaint a fait comprendre que les complexes sportifs devraient être livrés au courant du mois de mai. «Au fur et à mesure, durant le mois de mai, les infrastructures doivent être livrées. Le progrès est là. On est confiant. Puis, ce sera au tour du Comité d’organisation des jeux des îles (COJI) de se mettre au travail. Les responsables devront installer les couleurs des JIOI.» Stephan Toussaint pense même que les sélectionnés pourront, d’ici la fin de ce mois, prendre leurs marques dans les stades et gymnases.

Pas de village des Jeux

Par ailleurs, la grande nouveauté de cette 10e édition, c’est qu’il n’y aura pas de village des Jeux. Les différentes délégations, qui comprennent quelque deux mille athlètes et officiels, vont tous loger dans les hôtels du Nord. Cela a même été soulevé par le député Franco Quirin au Parlement le 22 mai 2018. En réponse, le ministre Toussaint a fait comprendre que la construction d’un village «comporte beaucoup de problèmes d’investissement. Déjà, pour la construction, lors des Jeux de 2003, ça a été le cas bien sûr, et aussi sans oublier qu’il faut remplir ces appartements avec des lits, des armoires, et tout le mobilier. Et aussi le staff qu’on aura besoin de mettre à travailler. Donc, la meilleure option a été de loger les délégations dans les hôtels».

Le coût avancé pour cela a été de Rs 133 millions (13,3 milliards d’ariary). Toutefois, cette somme a été revue à la hausse à la fin du mois de mars et elle est passée à Rs 150 millions (15 milliards d’ariary). Pour justifier cette hausse, le COJI a fait comprendre que le nombre de personnes au sein des délégations étrangères a augmenté.

Les huit hôtels retenus sont The Ravenala Attitude, Intercontinental Resort, Trou-aux-Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, Be Cosy Apart Hotel, Le Meridien, Victoria Beachcomber Resort, Maritim Resort & Spa et The Westin Turtle Bay Resort & Spa. Les athlètes et officiels seront hébergés en pension complète et bénéficieront aussi de toutes les facilités offertes dans ces établissements, telles que piscine et gym.

La somme de Rs 195 millions a aussi été ajoutée aux dépenses par le Premier ministre et ministre des Finances lors du Budget 2018-2019. Cet argent sera consacré à l’organisation. En tout cas, pour la troisième tenue des Jeux à Maurice, le gouvernement a placé la barre très haute, surtout quand

on sait que lors du Budget 2015- 2016, le ministre des Finances d’alors, Vishnu Lutchmeenaraidoo, avait alloué la somme de Rs 60 millions (6 milliards d’ariary) pour la préparation des athlètes pour la 9e édition des JIOI, à La Réunion.

Côte-d’Or, un «bijou»

Le complexe sportif de Côte-d’Or a englouti plus de Rs 3,9 milliards (390 milliards d’ariary) jusqu’au présent, au lieu des Rs 3,1 milliards initialement prévues. Cette somme a été annoncée par le ministre des Sports, Stephan Toussaint, en réponse à une «Private Notice Question» du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, le 22 juin 2018. La valeur du projet a été revue à la hausse, basée sur les appels d’offres reçus pour différents travaux. Et à la lumière des études géotechniques effectuées sur le site, le chiffre pour ce projet d’infrastructure qui s’étale sur une superficie de 22,44 hectares aurait été révisé, à cause des travaux de «piling» et d’amélioration du sol. Le montant final avoisinerait les Rs 5,4 milliards.

Comment ce chiffre a-t-il augmenté ? Tout d’abord, il faut compter sur l’implication personnelle de Pravind Jugnauth, alors ministre des Finances, qui a pu obtenir une aide financière des autorités chinoises, grâce à une commission conjointe bilatérale, pour un montant de Rs 1,9 milliard, en novembre 2016. Ensuite, plusieurs raisons sont avancées qui justifieraient cette hausse des coûts préliminaires du projet. Les estimations pour le coût du stade de foot sont de Rs 1,3 milliard. Après un exercice d’appel d’offres, la valeur passe à Rs 1,574 milliard(157,400 milliards d’ariary). Les travaux de «piling» pour satisfaire les conditions du sol coûtent Rs 106 millions (10,6milliards d’ariary).

Pour la piscine olympique, au coût de Rs 430 millions, il passe à Rs 756 millions après l’appel d’offres. Il faut compter Rs 60 millions pour des travaux de «piling» et l’amélioration des conditions du sol. Le 17 avril, les responsables de ce projet ont rassuré le Premier ministre en précisant que le site pourra accueillir les compétitions de judo et de natation. Ils espèrent également que quelques rencontres de football pourraient avoir lieu dans cette enceinte.

Sponsoring

Les sponsors commencent à se faire entendre. Au 24 avril, le directeur exécutif du COJI, Jean-Pierre Sauzier, a précisé qu’ils étaient au nombre de 19 à avoir

procédé à la signature du protocole d’accord comme partenaires du comité d’organisation. Des 19 sponsors, cinq ont officialisé leur contribution pour un montant réuni de Rs 94 millions.

Jean-Pierre Sauzier espère que la barre des Rs 100 millions (10 milliards d’ariary) sera bientôt atteinte, avec la signature de sept nouveaux contrats, somme qui devrait atteindre les Rs 108 millions. «Il faut savoir que 90 % de ces sponsors ont été débauchés par le COJI», avait-il déclaré lors de la signature officielle du partenariat.

