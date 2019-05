Anatihazo isotry – Un fuyard tué par des tirs de policiers

Un voleur a été abattu par balle, hier à Anatihazo Isotry, dans une course-poursuite avec la police. Ses trois coauteurs sont conduits en comparution immédiate au Parquet.

Scène d’arrestation musclée. La police de l’unité d’intervention rapide (UIR) a été contrainte, hier vers 6 heures du matin, lors d’une arrestation des quatre voleurs, à Anatihazo Isotry, de faire usage de ses armes de service. Les cibles ont été impliquées dans un vol avorté à Andavamamba Cenam. Trois d’entre elles ont été capturées vivantes, tandis que la dernière est tombée sous les balles des éléments de l’UIR.

Des sommations ont été faites pour empêcher le voleur de s’enfuir dans les dédales du quartier, mais en vain. Dans la ligne de mire, elle a mortellement été frappée par le projectile tiré par les forces de l’ordre. Et ce après avoir exposé les riverains à un danger sérieux et imminent. « Nous avons entendu les bruits de leur course-poursuite. On ne sait pas si le fuyard est armé ou pas. Il n’hésiterait pas non plus à entrer dans les maisons environnantes pour se camoufler s’il aurait pu échapper », relate une mère de famille saisie d’émoi après avoir vu le bandit à terre.

« Cela fait maintenant deux mois qu’une opération de patrouille par des policiers en civil est en cours dans tous les quartiers chauds de la capitale. L’objectif est de dissuader et d’arrêter les voleurs à l’arraché ou les malfrats », explique le service de l’information de la Police nationale (SICRI) auprès du ministère de la Sécurité publique.

Tenu à l’œil

Le samedi 4 mai, un bandit a été éliminé derrière les locaux de la Fonction publique (FOP), aux 67ha. Pour ce coup-ci, une bande de quatre individus a été tenue à l’œil par les hommes de l’UIR dans le quatrième arrondissement.

La police est bel et bien informée de la présence de cette troupe délinquante opérant à Andavamamba et ses environs. Elle n’attendait pas qu’elle commette ses actes malsains pour entrer en scène et la surprendre en flagrant délit. « C’est ce qui s’est passé hier. Le gang a immédiatement pris ses jambes à son cou dès que les forces d’intervention ont débarqué sur les lieux. Or, il a été sur le point de cibler sa proie », relate le SICRI.

C’est là qu’une course-poursuite athlétique a éclaté. Les trois se font cueillir à main nue. D’après les informations recueillies, ils ont été présentés en comparution immédiate au Procureur. La dépouille du défunt a été transférée à la morgue de l’HJRA, à Ampefiloha.