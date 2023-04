ORANGE PRO LEAGUE – 13E JOURNÉE – La quatrième place du groupe Sud très disputée

Quatre clubs se bousculent pour le maintien dans le top 4 de la conférence Sud. Ces équipes sont, entre autres, Disciples FC et Zanakala FC, classées respectivement quatrième et cinquième avec 13 points chacune, talonnées par Jet Kintana, sixième, et Dato FC, septième, créditées toutes les deux de 11 points. À l’affiche de ce weekend, Zanakala FC jouera contre Disciples FC dimanche, au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa. Dans le même groupe, Jet Kintana accueillera Mama FC dimanche, à Mahitsy. Et Dato FC affrontera, pour sa part, Elgeco, Plus troisième au classement provisoire (16 points) au By-pass ce samedi. Le leader du groupe, CFFA recevra la lanterne rouge, 3FB, ce matin à 10 heures au By-pass. Le leader de la conférence Nord, Fosa Junior FC, fera, de son côté, le déplacement à Antsiranana pour affronter l’ASA Diana, dernier du groupe. Cosfa, deuxième équipe qualifiée en phase finale, jouera à domicile contre TFFC, ce samedi à Mahitsy. Le choc de la conférence Nord sera le duel entre Uscafoot, cinquième avec 15 points, et Ajesaia, quatrième avec 16 points, qui se déroulera, dimanche à Alarobia. Et le quatrième match de la conférence Nord se jouera à Toamasina entre Tia Kitra et AS Fanalamanga. Créditée de 17 unités, cette dernière occupe la troisième place. Les clubs au bord de la zone rouge de la qualification aux play-offs, n’ont plus droit à l’erreur à trois ou quatre matches de la fin de la phase de poule.