MISS PHILANTROPY AFRICA – Laeticia Bakoly mise sur la création des jeunes

Leatitia Bakoly Andriatsihoarana, 22 ans, est une jeune femme déterminée qui veut faire bouge les choses dans son pays, Madagascar. Élue Miss Philanthropy Africa 2023, elle profite de son titre pour booster la créativité des jeunes dans leurs domaines respectifs. Derrière sa couronne, se cache une véritable entrepreneuse et artiste qui souhaite réveiller les consciences.

Étudiante en droit à l’université d’Antanana­rivo, Leatitia a décroché sa licence et a même étudié la science politique pendant un an. Mais sa soif d’apprendre ne s’arrête pas là. Elle projette de poursuivre ses études en criminologie à l’Université de Moncton au New Brunswick. D’après elle « concourir pour devenir Miss est une passion qui m’anime depuis 7 ans. J’ai participé à plusieurs concours de beauté comme la Miss Jeunesse Madagascar en 2017, Miss High School en 2018 où j’ai été finaliste, Miss Droit en 2019 ou j’ai été élue Miss Faculté de droit et de sciences politiques, en 2021 Miss Amoron’ny Mania où j’ai été décernée Lauréate leadership modèle et en 2022 Miss Univerisity Africa Mada­gascar ou j’ai été la 2è dauphine avant de remporter le titre de Miss Philanthropy Africa Madagascar. Ce concours de beauté a pour vocation de mettre en avant les valeurs et les talents des jeunes Africains ». « Avant ma participation aux différents concours de Miss, personne ne me connaissait. Ils ont tous été surpris d’apprendre que j’avais remporté des titres. Cependant, ma vie a changé après ces concours, car même des personnes inconnues expriment leur soutien et même ceux qui ne croyaient pas en moi auparavant montrent de l’admiration » dit-elle. Derrière son image de Miss, Leatitia mène une vie simple et s’adapte à toutes les situations. Elle a à cœur de redéfinir la notion de beauté en insistant sur les valeurs et les principes plutôt que sur l’apparence physique. Mais son engagement va encore plus loin. Pendant son mandat en tant que Miss Philanthropy Africa Madagascar, elle souhaite concrétiser un projet qui lui tient particulièrement à cœur: réveiller la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes à Madagascar. Baptisé «Wake up», ce projet vise à cultiver l’esprit de leadership et d’entreprenariat chez les jeunes, à exploiter leur potentiel et leur créativité et à booster leur confiance en eux. Leatitia considère que la jeunesse actuelle doit s’impliquer dès maintenant pour l’avenir de leur pays. À travers son projet «Wake up», elle veut donner les clés aux jeunes pour prendre en main leur destin et leur permettre de réaliser leurs rêves les plus fous. En bref, Leatitia Bakoly Andriatsihoarana, Miss Philanthropy Africa 2023, est une jeune femme qui incarne à elle seule la passion et la détermination. Derrière sa couronne, il y a une entrepreneuse, une artiste et une leader qui souhaite impulser une nouvelle dynamique pour l’avenir de son pays.