« Miser sur la valeur contextuelle des jeunes par la générativité »

Le temps de jeunesse ravive l’esprit des vieux. Pour d’autres, il est fondamental de rester toujours jeune. Ceci étant, la jeunesse est souvent assimilée à un pont, comme un passage sinon une transition. Elle se nourrit des expériences du passé, structurant progressi­vement un regard tourné vers le futur. La jeunesse fonce, avance sans peur ni ambigüité. Les pratiques audacieuses se

valorisent par une meilleure compréhension de soi et une accommodation avec les autres. Il s’agit d’avancer en maturité, avec la mise en place de nouvelles dispositions pour s’ajuster avec soi-même, avec les autres et avec le monde extérieur en incessante modification.

Par-delà, acquérir la « capacité de générativité », qui consiste à créer, à devenir auteur, acteur avec et au milieu des autres.

En fait, à quoi s’attendre de la générativité ? Dans quelle mesure cette capacité est-elle adoptée sinon adaptée aux expériences en tant que jeune malagasy ?

Dynamique du grandir

Depuis notre naissance, nous traversons plusieurs stades de vies agrémentés de négatifs et de positifs, entre autres de tensions, de conflits, de frustrations, de luttes, de rejets, de dépassement, d’acceptation, … Il y a toujours des leçons de vie. Se relever des épreuves nous amène à mieux nous connaître, ainsi à accepter les erreurs comme les réussites, bref à « devenir nous-mêmes, originaux et vraiment authentiques ». C’est une lapalissade. Justement, selon la théorie du psychanalyste Erikson1, la croissance humaine ne se limite pas aux premiers stades de l’enfance et de l’adolescence mais continue à l’âge adulte. Au-delà de l’adolescence, durant la jeunesse, la personnalité vitale authentique se construit au travers de conflits internes qu’externes.

Deux traits fondamentaux se dessinent, soit la stagnation, soit la générativité. L’individu stagnant, se profile en victime subissant tous les aléas extérieurs. Ceci étant ce type de jeune au risque de se résigner « se considère comme ayant peu d’impact sur les autres, montre peu d’intérêt dans le partage des connaissances et des expériences avec les autres… ne sent aucune obligation de guider les générations futures»2.

À l’opposé, l’individu génératif se renforce en prise de responsabilité, acceptant que les vécus soient. Une envie personnelle se développe, de prendre soin des générations futures se préoccupant de leurs besoins, d’inciter les individus à entreprendre des actions permettant de protéger et d’améliorer le bien-être futur. Se réaliser, en se dédiant à une cause ou un but en dehors de lui-même, d’elle-même. Erikson précise que, l’individu génératif est « prêt à se donner à la prochaine génération, à favoriser, à nourrir et à guider ceux qui vivront après lui, afin de favoriser la continuité des générations »3. La générativité est donc accessible, selon la capacité personnelle de s’appréhender soi-même et le monde correctement. Il n’y a pas d’âge précis, la transition qui peut être sur plusieurs expériences, parfois répétitives, se fait à des âges divers. En définitive, le jeune connaît et reconnaît sa place dans les théâtres de vie du maintenant et du demain.

Faire possibiliste

Grandir donc, par la capacité d’adaptation en différentes situations, par les défis posés, par le contrôle efficace de son environnement, et par le souci des autres jeunes voire de la prochaine génération. C’est la générativité du possible et du possibiliste. Plusieurs jeunes malagasy en témoignent sous plusieurs « faire »4 :

• Une quête aventurière d’identité et de carrière, m’a poussé à structurer des services de formations et d’événement en Développement Personnel à Madagascar. Les offres adaptées aux situations sociales et culturelles, ont déjà permis d’accompagner depuis cinq ans, plus de trois milles jeunes, au niveau des institutions scolaires mais également de manière personnalisée. Nous avons tous la possibilité de réaliser de Grandes Choses. (Raisina Angelin, Ancien étudiant de l’Iscam, Fondateur de SEEDS LearnShare)

• Le mindset d’une consommation éco-responsable, est contributif à plusieurs niveaux. Entreprenante, et pratiquement porteuse d’impact, je m’y donne à fond. Le projet touche autant la prise de conscience environnementale des entreprises, que la possibilité de plus de mille cinq cent femmes à être rémunérées. (Rakotomalala Soa Nomena, Jeune étudiante en Master à l’Iscam, Project Manager au sein d’une Entreprise de valorisation de déchets recyclables)

• Echanger avec les jeunes, a initié une sérendipité qui a donné sens à ma place dans ce monde, surtout dans mon pays Madagascar. Et, c’est un réel don de ma personne, de ce que je suis, pour les autres jeunes. (Rajaonarimanana Mika, Ancien étudiant de l’Iscam, Jeune enseignant de l’Iscam en Ethique et Citoyenneté)

• Se rendre disponible, de manière bienveillante. Œuvrer pour les autres enrichit des fiertés multiples et durables. Les enfants bénéfici­aires du projet pédagogique autour de la musique ont notamment forgé l’importance du respect de soi, du respect mutuel, et du respect de l’environnement. Outre cela, leurs concerts ont pratiquement sensibilisé un « Tous pour l’Education pour Tous ». (Andriamialintsoa Malalaniaina Carine, Jeune étudiante en Master à l’Iscam, Humaniste engagée)

• Regarder les autres traits du visage de la société est fondamental. Les conditions de vie des enfants de rue à Antananarivo, sont précaires et méritent une attention particulière. Il y a d’autres quotidiens cachés dans la ville. Agir, et s’engager pour ces situations omnubilées. (Rabarijaona Ramasitera Andry-Tia, (Jeune étudiant en Master à l’Iscam, Intrapreneur)

Ces jeunes iscamiens(nes) démontrent pratiquement un investissement pour la perpétuité de l’humanité. Leurs actions génératives démarquent le possible. Et, en développant des potentiels, la continuité d’un autre pont de faire possibiliste, s’établit.

Entre aspiration et inspiration

Mieux vaut donc, rester jeune ? Cultiver au mieux le fait que, « puisque je suis là … » au lieu de « quand j’étais… ». Pourquoi pas ?… Toute action présente résulte plus ou moins à des conséquences futures.

Jeune adulte ou adulte jeune, il s’agit de prendre ses responsabilités contribuant plus que pour soi. Se rassurer, s’assurer et assurer, en mode d’adaptabilité pour un réel impact. Aspirer à prendre sa place, en s’inspirant des autres. D’ailleurs, Einstein a mentionné qu’« il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre ». Et ainsi, puisque je suis là … aspiré(e)

et inspiré(e), je développe une alternative, j’engage une initiative, je contribue et deviens à mon tour, source d’inspiration.

Promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (ODD45). Etre plein de rêves tantôt amusants, tantôt sérieux autant pour soi, pour les autres et pour la planète. En fait, j’ose penser que les histoires actuelles (humaines et nécessaires) vécues par les jeunes malagasy génèrent indéniablement d’autres histoires sinon de nouvelles légendes (génératives et transformatrices). En ce sens que, « les individus non seulement font l’histoire sans savoir qu’ils la font, ils ont aussi la capacité de convertir leur volonté en histoire »6.

1 Erik Homburger Erikson (1902-1994) est un psychanalyste d’origine autrichienne, qui a immigré aux Etats Unis. Découvrant ce nouveau milieu, il s’approprie des apports de l’anthropologie culturelle, en ce que l’homme est modelé par la culture du milieu. 2 MCADAMS D.P. & DE ST. AUBIN E.D. (1992). « A theory of generativity and its assessment through self-report, behavioral acts, and narrative themes in autobiography ». Journal of Personality and Social Psychology, 62(6), 1003.

