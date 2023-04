Dans le cadre de la lutte contre la prolifération d’armes illégales, Madagascar, les Nations Unies ont octroyé une machine servant à détruire les armes à feu illégales, saisies, et un véhicule tout-terrain destiné à les transporter dans les différents districts, notamment, ceux qui sont les plus concernés par la circulation et la saisie d’armes illégales. La cérémonie y afférente s’est déroulée au ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, hier. Outre les armes artisanales, le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, indique que des armes importées illégalement circulent également dans la Grande île et sont utilisées par les gangs et les “Dahalo”.