FUTSAL – TOURNOI FAN’TASTIK – ISFPS, FSS UCM, IUM en démonstration

La première journée du tournoi de futsal inter universitaire «Fan’tastik», organisé par l’Université catholique de Madagascar Sport a été marquée par des scores fleuves. Trois équipes ont été en démonstration dès l’entame de la phase de poule qui s’est tenue, ce jeudi au gymnase de Mahamasina. Dans le groupe A, ISFPS1 a réalisé un doublé. Sa formation a écrasé d’entrée l’E-Média sur un score net de 5 buts à 0 avant de laminer MEFF par 5 à 1. FSS UCM a, pour sa part, cartonné l’ESSCA 6 à 1 dans le groupe D. A sens unique dans le groupe F, IUM a pulvérisé Condorcet sur le score fleuve de 6 buts à rien. Quant aux autres résultats, ESPA a battu CNTEMAD (2 à 0), ONIFRA a écarté FSH UCM (3 à 2), CNAM a défait AEGM (3 à 1), FSH UCM a disposé de l’UPRIM (3 à 2) et la deuxième formation de l’ISFPS aux 67ha a surclassé IT Student (3 à 1). Vingt-quatre universités participent à ce tournoi Fan’tastik qui entre dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de l’UCM Sport. Les trois journées restantes de la phase de groupe auront lieu les 12 et 13 avril, au même gymnase. Les deux mieux classés des six groupes, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale, programmées le 14 avril. Le même jour se tiendront les quarts de finale. Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale auront lieu le 15 avril.