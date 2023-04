FESTIVITÉS – Les Malgaches fêtent la Pâques malgré tout

La célébration des fêtes pascales a commencé, cette semaine, chez les chrétiens. Chaque famille se prépare du mieux qu’elle peut, pour la rendre mémorable.

Les Malgaches se préparent à fêter la Pâque, malgré tout. En dépit du mauvais état des routes nationales, de la hausse du coût des transports vers les destinations les plus prisées, en cette période de fête, beaucoup ont décidé de quitter la capitale pour se ressourcer.

Une forte affluence de personnes a été constatée dans les stationnements Fasan’ny Karàna à Anosizato, Ampasampito et à Andrefan’ Ambohijanahary, hier. Ces personnes vont rejoindre leurs proches ou partir pour se détendre, à Antsirabe, à Moramanga, à Ampefy ou à Andasibe. Près de deux cents véhicules ont pris le départ de la gare routière régionale Fasan’ny Karàna, vers la route nationale 7, hier.L’inflation n’empêchera pas non plus, les familles, à organiser « un petit festin », pendant le jour de Pâques. « Je ne sais pas encore ce que je vais préparer pour Pâques, car je suis en difficulté financière, en ce moment. Je vais, peut-être, acheter un kilo ou cinq cents grammes, de poulet. Cela dépendra de l’argent que j’aurais », lance Claudine R., une mère de famille qui vit à Antohomadinika. D’autres se tournent vers d’autres types de volailles, des fruits de mer, des viandes de porc, de bœuf ou d’agneau. Hier, la consommation de ces animaux incontournables pour un repas de fête malgache a été encore faible. Au déboire des commerçants. « Nous avons déjà baissé les prix pour que nos produits se liquident rapidement. Nous ne pouvons pas conserver vivantes ces volailles plus de deux jours. Mais comme vous voyez-là, le marché est calme », déplore Ranarijaona, alias Dadanaivo, un vendeur de volailles au marché de Petite Vitesse à Isotry. Ils espèrent que la vente va s’améliorer, ce weekend.Pâques n’est pas une fête, sans le Lundi de Pâques. Les personnes qui ne vont pas partir s’évader loin d’Antananarivo durant le week-end, envisagent de sortir, quelques parts le lundi. Elles ont l’embarras du choix, entre les parcs et les jardins du centre-ville, les attractions à Analakely, ou les sorties en dehors de la ville. Claudine R. prévoit d’emmener ces petits-enfants au Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza.

Fête chrétienne

Julie R., une mère de famille à Ivandry, envisage de louer un véhicule pour emmener ses enfants à une piscine à Ambohimanam­bola. Aina Rakotonarivo et sa famille, des habitants d’Ambohimangakely, prévoient de se ressourcer dans la verdure de Mandraka. Mais Pâques est, avant tout, une fête chrétienne. C’est l’occasion pour les chrétiens qui composent la majeure partie de la population malgache, de commémorer la Résurrection du Christ. Durant la Semaine sainte qui précède cet événement, des églises ont été remplies, notamment, durant la messe du Jeudi Saint et le Chemin de Croix du Vendredi Saint. Ce dimanche, des églises se préparent à accueillir plus de fidèles qu’au quotidien. Chaque église a son organisation. L’Église catholique à Antohomadinika qui peut accueillir jusqu’à près de quatre mille personnes, en une messe, organisera trois messes. La première pour les personnes vulnérables, le samedi après-midi, la seconde aura lieu le dimanche à 7 heures du matin et la dernière, le dimanche à 17 heures. « Le parcours de Jésus montre qu’il a traversé des souffrances avant de remporter la victoire. », lance comme message, la sœur Zoë Noëline, de l’Église catholique à Antohomadinika.