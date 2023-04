EXAMEN OFFICIEL – Près de soixante-quinze mille candidats au baccalauréat

Les inscriptions à l’examen du baccalauréat sont closes ! Près de soixante-quinze mille candidats vont participer à la session 2023 de cet examen, dans la province d’Antananarivo, selon les statistiques provisoires recueillies auprès de la direction des examens nationaux (DEN), hier. Comme chaque année, la série A2 est la série la plus prisée. Près de la moitié des candidats ont choisi cette option. Cela, malgré la suppression progressive des séries A1, A2, D et C et leurs remplacements par les séries Littéraire (L), Scientifique (S) et Organisation-Société et Economie (OSE). 80% des candidats d’une école informelle qui va présenter des candidats libres se sont, par exemple, inscrits dans la série A2. « Je vais passer l’examen du baccalauréat série A2, car il y a plus de choix dans les études supérieures lorsqu’on a ce diplôme en poche. En plus, il me semble qu’il est plus facile à passer. », lance Ezra Nomenjanahary, un candidat libre qui va passer pour la deuxième fois, cet examen, cette année.

Baisse

En parallèle, les candidats de la série C sont en voie de disparition. « Ils sont peu nombreux, par rapport aux autres séries. », indique une source auprès de cette direction des examens nationaux. Quelques responsables d’établissements scolaires qui ont déposé les dossiers de candidatures de leurs élèves à Ankatso hier, ont affirmé cette baisse des candidats de la série C. « Nous avons eu une trentaine de candidats de la série C, l’an dernier. Cette année, ils ne sont que seize », indique Jacky Rabenirina, enseignant de la matière Mathématiques dans un lycée privé. D’autres ont un, voire zéro candidat de la série C. « Cette série effraye les jeunes, avec les co­efficients cinq en Mathématiques et en Physiques Chimie. », affirment des enseignants. Avec une baisse continuelle des candidats de la série scientifique, les scientifiques, les ingénieurs risquent de disparaître à Madagascar.