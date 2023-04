ÉVÈNEMENT – La Foire aux plantes met en avant la nature et le terroir malgache

Du 1 au 4 juin 2023, le Palais des sports et de la culture Mahamasina ouvre ses portes à la première édition de la Foire aux plantes organisée par l’association Rian’ala. Ce rendez-vous est une vitrine pour les produits locaux tels que l’agriculture, l’horticulture, les cosmétiques, les huiles essentielles et les produits de transformation agro-alimentaires. Les artisans seront également à l’honneur avec un marché de produits frais, des plantes variées et des stands de produits artisanaux. D’après l’association Rian’ala « on souhaite recréer l’ambiance conviviale du grand marché de Zoma avec des parasols blancs et des tables. Cette foire sera l’occasion pour les producteurs locaux de présenter leurs productions et de mettre en avant la richesse du terroir malgache ». « Plus de 80 stands seront présents pour vous faire découvrir les plantes grasses, les plantes ornementales telles que l’anthurium, l’amaryllis ou encore le bégonia ainsi que les plantes vertes. Les visiteurs pourront également acheter des semences, des engrais, des pépinières et des épices pour sublimer leurs plats » selon eux. L’association Rian’ala veut faire de cette première édition de la Foire aux plantes un événement annuel qui réunira chaque année de plus en plus de Malgaches et d’amoureux de la nature. Venez nombreux découvrir les richesses du terroir malgache et soutenir les producteurs locaux en participant à la Foire aux plantes.