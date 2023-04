DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BOENY – Contribution importante des aires protégées

Tant qu’aucune solution n’est trouvée dans l’utilisation du charbon de bois dans la région Boeny, les aires protégées seront de plus en plus dévastées et ne dureront plus longtemps. C’est la déclaration du gouverneur de Boeny, Mokhtar Andriantomanga, en rencontrant le directeur de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM), Hajarivo Andrianandrasana, et celui du Parc d’Ankara­fantsika, ainsi que Mandimby Andriambololona, représentant de la Plateforme des gestionnaires des aires protégées de Boeny, mercredi, au bloc administratif à Ampisikina. « Les aires protégées finiront par disparaître si aucune solution pour abandonner progressivement l’utilisation du charbon de bois n’est trouvée. L’emploi de l’énergie bois est la première cause de la destruction de la forêt. Les aires protégées sont très importantes et vitales pour le développement économique. Une réunion sur l’investigation de la contribution économique des Aires protégées à Madagascar et la nécessité de les protéger a été organisée l’an passé. On attend beaucoup des retombées de cette réunion. L’enseignement et le changement d’attitude des communautés de base sur l’importance de la forêt sont importants», souligne le gouverneur. D’après le directeur de la FAPBM, la recherche d’autres matériaux pour remplacer le charbon dans la région Boeny sera inscrite au prochain programme des activités de la Fondation. Des informations sur le « service éco-systémique » seront ensuite rapportées.