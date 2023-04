ANTSIRABE II – Un dahalo décapité par ses poursuivants

Un vol de trois bœufs a mal fini. Un des auteurs a été capturé, charcuté et décapité par les poursuivants, mercredi, à Bemahatazana-Indroamita, dans le district d’Antsirabe II. Il était déjà fiché à la gendarmerie, selon le groupement du Vakinankaratra. Sa bande et lui ont conduit les bestiaux depuis le district de Fandriana, mardi. Le propriétaire ou bien leur victime, accompagné par le fokonolona, a suivi leurs traces. Les zébus ont pu être récupérés. Un de leurs voleurs a immédiatement payé pour son acte. Les gens qui l’ont tué sont rentrés au village avec les bœufs sans avoir avisé le poste avancé de Tsarahonenana Sahanivotry, responsable de la circonscription où ils ont abandonné le corps sans vie. Le défunt était identifié. Il habitait à Antsirabe II, mais sa famille l’avait déjà rejeté à cause de ses forfaits. Il n’avait jamais changé et ses proches ont refusé de l’accueillir. Le fokonolona et presque toute sa famille ne se sont pas présentés à son enterrement. Ils ont interdit son placement dans leur tombeau. Alors, il a dû être inhumé comme un vulgaire animal.