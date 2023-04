Accident corporel

Des membres du cabinet du ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures ont eu un accident, hier, sur la route nationale 7 en rentrant d’une mission à Fianarantsoa. Leur 4×4 a fait une sortie de route et a terminé sa course les quatre roues en l’air. Ils ont été blessés et évacués à l’hôpital. Le véhicule a subi de graves dommages.