Université d’Antananarivo – Le Pr Mamy Ravelomanana obtient un second mandat

Le Professeur Mamy Raoul Ravelomanana sort en tête de l’élection du président de l’université d’Antananarivo, pour le mandat 2022-2024. Il a remporté cette élection, en obtenant 52,80% des voix des Enseignants-chercheurs et 52,77% des votes du personnel administratif et technique. Mamy Ravelomanana devance, donc, son homologue de la faculté des Sciences, le professeur Rivoarison Randrianasolo, en obtenant trois cent quatre-vingt points, selon les calculs. Il dirigera l’université pour les trois années à venir, après un premier mandat, de 2019 à 2021.

Les noms des nouveaux chefs d’établissement ont été, également, proclamés, hier. Solofoniaina Ndimbisoa Tinarivo Vonjy Rasendrahasina, maître de Conférences, à la tête de l’École normale supérieure. Le Professeur Rijalalaina Rakotosaona, est le chef d’établissement de l’École Supérieure Polytechnique d’Antana­narivo (ESPA). Le professeur Arsène Jules Mbolatianarizao Randrianariveloseheno, est élu à la tête de l’École Supérieure des Sciences Ag ronomiques (ESSA ). Ononamandimby Antso­- nantenainarivony, maître de Conférences, pour l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Antsirabe Vakinankaratra (IESAV). Le professeur titulaire Roger Randrianja, dirigera l’Institut d’Enseignement Supérieur de Soavinandriana Itasy (IESSI). Le Domaine Arts, Lettres et Sciences Humaines (FLSH) sera dirigé par Fanja Tahina Ralinirina, maître de Conférences. Le professeur Faratiana Esoavelomandroso est réélue à la tête du Domaine Droit et Sciences Politiques (FDSP). Le professeur titulaire Harilalaina Willy Randriamarotia est le nouveau doyen de la Faculté de Médecine. Fanomezantsoa Ramaromanana Andriamahefazafy, maître de conférences, est élu chef d’établissement du Domaine Sciences de la Société (Fac.EGS ). Et le professeur Hery Tiana Rakotondra­manana, dirigera pour les trois prochaines années, le Domaine Sciences et Technologies (Fac. Sciences).