Transport aérien – Des compagnies aériennes privées bougent

La réouverture progressive des frontières devra servir l’intérêt des compagnies aériennes, toutes catégories confondues. Mais des difficultés sur plusieurs aspects persistent pour des opérateurs locaux du secteur aérien.

Nous aurions pu faire cette présentation de notre nouvelle acquisition, mais les mesures restrictives de sécurité et de sûreté sont telles que nous sommes obligés de l’organiser ici, dans notre bureau à Ivandry », précise d’emblée Alain Moyon, Président du conseil d’administration d’Assist Group, auquel appartient Assist Aviation qui vient de faire l’acquisition d’ un Let 410, un bimoteur à turbine.

Ceci étant, il n’est pas, a priori, contre les fouilles systématiques à l’aéroport, « mais quand elles deviennent répétitives, sinon excessives, cela fait perdre beaucoup de temps et engendre des charges financières supplétives sur les comptes d’exploitation de la société » souligne Alain Moyon. Qui regrette « que quelques-uns ont enfreint les obligations légales, mais tout le monde a été mis dans le même sac, puni par ces dispositifs qui alourdissent les formalités administratives. Pour sa part, Assist Aviation a son portail, accepte la présence des agents de l’Administration douanière et de la Police des airs et des frontières, PAF, suivant les directives des autorités ».

Dans ce même registre mais sur un autre volet, il souhaite que « l’Aviation civile de Madagascar, ACM, retrouve toute sa plénitude, avec ses compétences avérées, pour éviter l’anarchie dans le ciel malgache. Un organe de contrôle avec le pouvoir de décision ». Le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, a déjà signalé « les difficultés financières auxquelles fait face l’ACM, à cause des impayés antérieurs, qui l’empêchent de survoler ses attributions légales. Ce qui expose le pays à des risques de sanctions sur le plan international ». Ce que personne ne souhaite.

Neuf compagnies aériennes privées sont autorisées à opérer à Madagascar. Alain Moyon préfère que tout le monde s’unisse, formant une équipe soudée, pour trouver des solutions à ces préoccupations, au lieu de se crêper le chignon dans une concurrence malsaine, improductive. «À mon sens, aucune n’est privilégiée par rapport à d’autres » a-t-il admis.

Le jet fuel flambe

D’une approche à une autre, Alain Moyon déduit que « le salut des compagnie aériennes privées comme la notre, Assist Aviation, passera par l’ouverture internationale et régionale du pays. Et accompagnée d’un retour à leur meilleur niveau de performance d’Air Madagascar et de Tsaradia. C’est par la densité des flux des touristes et des hommes d’affaires que nous pourrions tirer notre épingle du jeu » espère-t-il. Dans la mesure où le prix du jet fuel, au contraire des autres composantes du carburant, a connu une hausse astronomique. Passant de 0,90 euros le litre à 1,23 puis 1,42 depuis le 1er avril, payables au cours actuel de l’euro par rapport à l’ariary. Ici, la vérité des prix s’applique sans état d’âme. « Le coût d’achat du jet fuel représente 50% de prix d’une heure de vol. Avec cette variable plus qu’aléatoire, compte tenu du contexte international des plus incertains, nous préférons fixer des tarifs hors-carburant » révèle Alain Moyon.

En bout de piste, il a fait part de ses suggestions, de ses inquiétudes, de ses attentes, en toute objectivité, sans blâmer qui que ce soit, face à une relance du secteur aérien à la recherche d’ une rampe de lancement adéquate pour s’épanouir.