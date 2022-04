Lutte contre la pollution – Madagascar mise sur la faible émission de carbone

Le moment d’agir. Le ministère de l’Environnement et du développement durable, à travers le Bureau national des changements climatiques et de la Redd , BNCCREDD+, , en partenariat avec le PNUD Madagascar, a lancé hier, dans la ville d’Eau, le processus de validation de la Stratégie de Développement à long terme à faible émission de carbone de Madagascar avec le leadership de Marie-Orlea Vina, ministre de l’Environnement et du développement durable et de la Représentante Résidente du PNUD, Natasha van Rijn.

L’élaboration de la Stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone s’inscrit dans l’engagement du pays à la Convention C ad re des Nations Unies sur les changements climatiques et aux Accords de mise en œuvre qui lui sont rattachés dont l’Accord de Paris, auquel le pays a adhéré en 2016. La tenue de cet atelier a permis d’une part d’informer les parties prenantes sur les objectifs de la Stratégie de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, et de parvenir à contenir l’élévation de la température de 2°C, voire 1,5°C.

D’autre part, l’atelier a permis également d’informer les secteurs sur les mesures d’atténuations à long terme qu’il faut mettre en œuvre ainsi que les investissements à réaliser et sobre en carbone contribuant au développement durable du pays. La Stratégie concerne particulièrement les secteurs classés sources des émissions des gaz à effet de serre, il s’agit entre autres des secteurs transport, énergie, industrie, déchet, ainsi que les secteurs classés comme puits carbone tel que les forêts.

« Nous devons traiter le changement climatique comme une menace immédiate, tout comme nous devons traiter les autres crises. Il est temps d’agir, la situation est alarmante. Sur une planète qui se réchauffe personne n’est à l’abri. La maison brûle et nous devons agir. » a souligné Marie-Orlea Vina. Une déclaration fort à propos. Les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé, révèlent que treize personnes par minute décèdent des conséquences de la pollution de l’air.