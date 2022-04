Ho taom-baovao tsy anganoina

Misy ilay boky «Teto anivon’ny riaka», nosoratan’ny Jesoita mirahalahy Ramaroson Léonard sy Nicola Giambrone, tamin’ny 1960, ary nampiasainay tany an-tsekoly, fony kilasy «Huitième», taona 1979. Ao amin’ny fizarana hoe «Faha-Vazimba» dia voalaza fa «tamin’ny taonjato faha-13 no tena niantombohan’ny tavy teto afovoan-tanin’i Madagasikara» (takila 11). Enimpolo taona taty aoriana, ao amin’ilay boky nosorotan’ny Mpampianatra-Mpikaroka ara-Tantara («Histoire de Madagascar. La construction d’une nation», éditions Foi & Justice, 2020) dia miverina io taonjato faha-13 io : hoe nifankahitan’ny Indonesiana-Vazimba sy ireo Indonesiana avy any Sumatra (Raminia) sy Java (Zavaka) tonga faramparany, ka nampidiran’ireto ny fambolem-bary milon-drano tany Atsinanana sy Afovoantany (Rantoandro Gabriel, tak.62 sy 65). Notanan’ny lovantsofin’ny faritra atsinanan’ny Nosy amin’ny anganon’i Darafify, na ny anganon-dRapeto teto afovoantany, izany fahatongavan’ny Zavaka sy Raminia izany (Philippe Beaujard, tak.32-34).

Ankoatra ny «finoana» an’ny tsirairay avy mantsy, misy kosa ireo voka-pikarohana ara-tsiansa (Tantara, Arkeôlôjia, Jeografia, Fandinihina ny Teny, ADN, «palynologie») ka tsy ahafahana intsony mihevitra fa ity Nosy anivon’ny riaka ity no foibe sy loharanon’izao tontolo izao.

Ny lovantsofina nifandovana am-bava, na tafampita an-tsoratra, tsy azo raisina ara-bakiteny. Tsy maintsy ampandalovina ny masontsivana ara-tsiansa.

Ny «Tantara Ny Andriana», ohatra, dia ireo lovantsofina nangonin’i Mompera Callet tamin’ny lafivalon’Imerina, eto anelanelan’ny 14 aogositra 1864 sy ny 30 mey 1883, andro nialany tanteraka teto. Tsaroana hatrany ny anarany noho izany asa goavana tsy manampaharoa izany, saingy tsy ho raisina ara-bakiteny avokoa izay voasoratra ao, ary nisy fanadihadiana ara-tsiansa (thèse doctorat natao tany Sorbonne, Frantsa, tamin’ny 1968) vitan’i Alain Delivré tsy maintsy ampifanindranin-dalana amin’ny «Tantara Ny Andriana».

«Matitana tsy tsilovina» : raha ara-tsiansa aloha dia tsy afaka hionona amin’izany. Izay indrindra no nimasoan-dry Lars Dahle, Gabriel Ferrand, Émile-Félix Gautier, Gustave Julien, Ludwig Munthe, etsetra. Tsy maintsy sedraina amin’ny voka-pikarohana ara-tsiansa izay voasoratra na dia ny heverina ho masina indrindra aza. Dimy arivo taona aty aoriana, moa tsy izay fikatsahana izay hatrany no mbola mampitohy ny fanokafana ny «Piramida» any Egypta, izay tsy inona fa fasan’ny Farao. Indray andro any, raha hita soa amantsara ireo lakana mifanongoa voalaza fa nanafenana an-dRafohy sy Rangita teny Imerimanjaka, dingana lehibe no ho tanteraka raha atao fitiliana ADN. Isan’ny mampikatso ny fikarohana ara-Tantara ny laina mifangaro tahotra sy fady tsy hanadihady ny ati-fasana. Taorian’ny afo tamin’ny 6 novambra 1995, kila ny ADN vavolombelona tao amin’ny Fitomiandalan’ny Rovan’Antananarivo.

Ho famaranana ny fizarana izay mba hay, manodidina ny «Taombaovao Fararano» (zahao Mamalan-kira 4 sy 6 aprily 2022), dia iniana sarihina ny saina amin’ny voka-pikarohana ara-tsiansa. Mba tsy hitohy hanafangaro ny arira sy ny Tantara isika. Mety mahafinaritra tokoa no mamisavisa hoe 6000 taona ny Malagasy, saingy, hatreto, taona 500 ny rongony antitra indrindra hita tao Kavitaha-Itasy. Taonjato faha-6 ihany koa no toa nisy mpanjono tao Sarodrano (Atsimo-Andrefana). Ny tao Andavakoera (Avaratry ny Nosy) no nahitana lakato tranainy, taonjato faha-5. Tao Anjohibe (AvaratraAndrefana) no heverina, hatreto, ho dian-tanan’olombelona gola indrindra : taonjato voalohany taorian’i Jesosy Kristy.