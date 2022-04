Guerre en Ukraine – Le président du Sénat réaffirme son soutien à la neutralité de Madagascar

La neutralité affirmée par l’État malgache, par rapport au conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie, fait de plus en plus tache d’huile au sein du microcosme politique.

Mais bien qu’il ait déjà eu une première occasion de faire part de son avis, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa est de nouveau intervenu hier sur la question. Une intervention pour réaffirmer sinon conforter ce qu’il avait déjà déclaré, mais pour soutenir également la prise de position de Madagascar vis-à-vis des deux belligérents.

Herimanana Razafi­mahefa réitère ainsi: «Dans l’intérêt supérieur de la Nation et dans un souci d’apaisement national, tous les Malagasy doivent être solidaires derrière la position officielle de l’État Malagasy. Il est important de minimiser les effets néfastes de cette guerre sur Madagascar, qu’ils soient directs ou indirects… En tant que pays souverain, Madagascar a toute liberté de décider sur sa position dans les questions internationales, y compris la guerre en Ukraine».

Le président du Sénat réaffirme également qu’il encourage le dialogue et les pourparlers de paix entre les deux pays, et soutient tous les efforts en faveur de la paix aussi bien sur le plan national qu’international.