Flotte – Assist Aviation s’offre un Let 410

Vingt ans de présence à Madagascar. Cela mérite une nouvelle offre aux passagers. Assist Aviation vient d’acquérir un avion Let 410, un bimoteur à turbine. Selon la fiche technique « cet appareil peut couvrir toutes les régions du pays ainsi que les îles voisines. Il est conçu pour les décollages et atterrissages sur une piste de 800 mètres. Il peut se poser sur 98% des aérodromes de Madagascar. Un avantage certain pour transporter des visiteurs avides de découvertes. Le Let 410 a une autonomie de vol de 1200 kilomètres, peut embarquer 15 passagers ou 10 VIP, ou 1,7 tonne de fret. Il peut s’adapter à la combinaison des besoins. Comme l’installation de deux à quatre civières pour les évacuations sanitaires. Avec une vitesse moyenne de 311 kilomètres/ heure. Le confort à l’intérieur prend une place à part. Cet avion correspond parfaitement à la volonté d’Assist Aviation d’être une compagnie aérienne polyvalente ».

Elle prévoit déjà d’en acheter un autre si tout se passe comme prévu en matière de reprise des trafics aériens.