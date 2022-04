Coopération militaire – Un accord ordinaire selon le général Rakotonirina

Le ministre de la Défense nationale s’exprime au sujet de l’accord de coopération entre Madagascar et la Russie. Il affirme que cet acte n’a pas plus de particularité que les autres accords de coopération de la Grande île avec d’autres pays.

Un accord banal. Voi­là qui résu­me les répon­ses du général Richard Rakoto­nirina, ministre de la Défense nationale, au sujet de l’accord de coopération militaire entre Madagascar et la Russie.

Entre trois rendez-vous, hier, à Ampahibe, le ministre de la Défense nationale n’a pas échappé à la question relative à l’accord de coopération militaire. Un acte signé le 18 janvier à Moscou, selon United news of India, une agence de presse indienne. Une date qui coïncide avec le déplacement du général Rakotonirina en Russie.

Son emploi du temps d’hier matin offrait, justement, un contexte idéal pour aborder la question. Il a reçu successivement l’attaché de défense à l’ambassade de Chine et l’ambassadeur d’Inde. Deux rendez-vous ponctués par le coup d’envoi des réunions préparatifs de la fête nationale. «

Il n’y a rien de particulier dans cet accord, pas plus que pour les autres accords de coopération militaire que Madagascar a conclu avec d’autres pays partenaires », soutient le membre du gouvernement. Des mots qui font écho à ceux de son homologue du ministère des Affaires étrangères. Dans une interview publiée, mardi, Richard Randriamandrato, chef de la diplomatique, a indiqué, il s’agit d’un accord de coopération militaire comme il en existe d’autres. (…) je ne vois pas en quoi cet accord de coopération militaire, serait un accord susceptible de créer des problèmes d’ordre diplomatique ou autres.

La publication de l’information selon laquelle Madagascar et la Russie ont conclu un accord de coopération militaire fait débat. Le contexte de la guerre en Ukraine en est la raison. Le ministre des Affaires étrangères, dans son interview, concède que le contexte peut induire en erreur l’appréciation de cet accord de coopération militaire. Le général Rakotonirina souligne, cependant, que son déplacement à Moscou a été

bien avant le déclenchement de cette guerre. À l’entendre, par ailleurs, l’acte signé en janvier est dans la continuité du protocole d’accord qui date de fin septembre 2018.

Tous azimuts

Le 28 septembre 2018, un protocole d’accord de coopération militaire a été signé au ministère des Affaires étrangères à Anosy. Il y est, notamment, question de renforcement de capacité dans le domaine sécurité, de maintien de l’ordre et de la paix, ainsi qu’en matière de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Le général Rakotonirina parle aussi d’approvisionnement en pièces de matériels militaires.

Le membre du gouvernement souligne que la grande majorité du matériel roulant et de l’armement utilisé par les Forces armées malgaches sont d’origine russe. Il a même indiqué qu’une grande partie des éléments de l’armée malgache ne sait utiliser que les armes russes.

« Il n’y a qu’en Russie que nous pouvons nous approvisionner en pièces pour l’entretien de ces équipements », déclare l’officier général. Il ajoute que les textes internationaux imposent que les démarches ou transactions y afférentes se fassent dans le cadre d’un accord de coopération en bonne et due forme.

Durant la cérémonie de signature du protocole d’accord, en septembre 2018, les mots fourniture et livraison d’armements, ont été dits. Le ministre de la Défense nationale a contourné ce point, hier. Il a, néanmoins, expliqué qu’une telle démarche, si elle devait se faire, doit se faire dans le respect du droit et des traités internationaux.

Toujours dans le cadre d’un accord de coopération militaire dans ce cas. Seule­- ment, en ces temps, la Russie est devenue un paria sur la scène internationale pour le bloc occidental. Ce qui fait que l’accord malgacho-russe est vu d’un mauvais œil par certains. «

N’importons pas chez nous, un conflit auquel nous n’avons rien à voir », réplique le ministre de la Défense nationale, pourtant. « Nous n’avons pas besoin d’ennemi dans le contexte où nous sommes. Nous avons besoin d’entretenir les alliances que nous avons avec tous ceux qui veulent aider Madagascar », a déclaré, pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, dans son interview. Le général Rakotonirina renchérit, Madagascar est ouvert à tous ceux qui acceptent de travailler avec lui.

La diplomatie défense malgache suit également la ligne, tous azimuts donc. Le ministre Rakotonirina souligne, d’autant plus, la qualité de la coopération militaire de Madagascar avec d’au­tres pays comme la France, les États-Unis, la Turquie, la Chine et l’Inde. Pour bétonner ses propos il a soulevé en exemple, la visite, à Mada­gascar, du général Thierry Marchand, directeur de la coopération de défense et de sécurité auprès du ministère des Affaires étrangères français, en mars.

Il y a, aussi, le déplacement à Antsiranana, du commandant des Forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI), hier.

Les entretiens avec l’ambassadeur de l’Inde et de l’attaché de défense à l’ambassade de la Chine, hier, ont aussi été mis en avant pour souligner la diversité des accords militaires conclus par Madagascar. Avec l’Inde, il est également question de renforcement de capacité, notamment, dans le domaine de la sécurité maritime et le soutien en termes d’équipements militaires, selon les explications d’hier.

Selon le général Rakoto­nirina, le respect des droits de l’homme, des droits et traités internationaux sont les limites à la diplomatie de défense tous azimuts de la Grande île. Un point qui est en train d’être soulevé dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.