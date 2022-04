Consommation – Des chocolats « Ferrero » font l’objet de rappel

Depuis le 4 avril dernier, des produits « Kinder » de la marque « Ferrero » sont demandés à ne pas être consommés. JB Madagascar alerte les consommateurs de Madagascar.

Pâques en péril…. Des chocolats importés sont à retirer du marché et à ne pas consommer absolument. Les petits chocolats de la marque « Kinder » se distinguent de par leur forme en œufs avec souvent des petits jouets offerts à l’intérieur. Deux types de produits seraient concernés par cet objet de rappel pour Madagascar. « Ferrero procède au rappel volontaire de certains lots de produits « Kinder » à Madagascar par précaution » lance un communiqué du groupe JB Madagascar.

Par précaution, nous avons pris la décision de rappeler volontairement les produits « Kinder SchokoBons » et « Kinder Happy Moments avec des dates de péremption comprises entre le 7 juin 2022 et le 2 août 2022» éclaire la missive. La société souligne que les autres produits « Ferrero» et « Kinder», incluant les « Mini Eggs » et « Kinder Surprise » vendus à Madagascar par la société JB SA, distributeur et partenaire de la société Ferrero, ne rentrent pas dans la liste des produits à risque faisant l’objet de rappel. Il est ainsi conseillé de ne pas consommer ces produits et de les retourner dans les magasins où ils ont été achetés. La société JB propose de contacter l’équipe d’assistance par une adresse mail : consumercare.mea@ferrero.com.

Maladie

La société dit émettre ces informations dans la mesure où elle indique dans la missive « prendre la sécurité alimentaire « très au sérieux » et s’excuse du désagrément causé». Ferrero rappelle ces quelques produits pour suspicion de salmonelles, des bactéries causant une intoxication. Ces bactéries sont par la suite responsables de gastro-entérite ou d’autres infections plus graves. Une épidémie de salmonellose est apparue dans quelques pays européens. 21 cas ont été recensés jusqu’à hier en France selon les précisions de la Santé publique France. En France, quatre produits sont concernés par le problème. Outre les « Kinder Schoko-Bons » et « Kinder Happy Moments » à rappeler à Madagascar, les « Kinder Mini-Eggs, noisette, cacao, lait et mix » et « Kinder Mix » avec des dates de péremption comprises entre le 20 avril et fin août 2022, sont aussi concernés par le rappel. Ces produits sont à jeter immédiatement. Selon Santé publique France, sur les 21 cas détectés en France, l’âge médian est de 4ans. « Huit d’entre eux ont été hospitalisés mais sont déjà rentrés à domicile » informe le site. Ces cas de salmonellose ont la même souche génétique que la souche responsable d’une épidémie dans d’autres pays européens tels que le Royaume-Uni et l’Irlande. Ces produits faisant l’objet de retrait-rappel sont tous fabriqués dans une même usine en Belgique. L’usine d’Arlon-Ferrero Ardennes, dans ce pays, emploie depuis 2014 près de mille personnes et produit pas moins de 20 millions d’œufs chocolatés par jour.