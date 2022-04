Changement climatique – Les affections climato sensibles à surveiller

Les affections climato sensibles comme les maladies diarrhéiques et respiratoires et bien d’autres continuent à sévir dans la Grande île du fait des changements climatiques. Des actions seront particulièrement engagées.

La journée mondiale de la santé qui a eu lieu au Palais des Sports hier a été une occasion pour mettre sur le tapis les efforts à faire afin de réduire les impacts des changements climatiques sur l’environnement mais surtout sur le secteur santé. Six mille décès sont dûs à la destruction de l’environnement chaque année. Plusieurs maladies sont exacerbées par les changements climatiques. Il s’agit du paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës ainsi que la malnutrition. «L’Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que six mille décès pourraient être évités pour Madagascar dans la mesure où l’environnement est préservé, explique le Docteur Norohasina Rakotoarison, chef de service de santé à l’environnement au sein du ministère de la Santé publique». Les enfants sont les victimes des conséquences de la pollution de l’environnement. Les maladies respiratoires et les maladies diarrhéiques sont celles qui les touchent le plus. D’après une analyse situationnelle en santé et changement climatique, effectuée en 2021 dans le cadre du plan stratégique d’adaptation au changement climatique du secteur santé intégrant la transparence de l’Accord de Paris, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de mortalité infantile. En 2013, quatorze mille enfants en sont morts. En effet, la défécation à l’air libre en est la cause importante associée à négligence du lavage des mains avec du savon. Entre 2015 à 2020, cette maladie sévit dans les districts de Mahajanga I, Antsirabe I, Nosy Be, Antananarivo Atsimondrano, Toliara I et Mitsinjo par rapport à d’autres districts. La recrudescence de la maladie s’observe les mois de janvier, juillet, juin et février. Par ailleurs et selon cette analyse, les infections respiratoires aigües ont représenté les 9,41 % de la consultation totale. Les premières causes de maladie des enfants sont les Infections Respiratoires Aigües (IRA).

Sensibilisation

Madagascar est le quatrième pays de l’Afrique ayant plus de décès causé par la destruction de l’environnement. Les zones rurales comme les zones urbaines sont exposées aux différentes formes de pollution. «La pollution de l’air ne concerne pas seulement le milieu urbain. On peut citer le cas de la population dans la zone rurale qui utilise du bois de chauffe. L’exposition répétée à la fumée pourrait engendrer des maladies respiratoires», enchaîne le Doc teur Norohasina Rakotoarison. Ainsi plusieurs actions devront être effectuées par les différents ministères. «Plusieurs ministères sont impliqués dans le cadre des actions à entreprendre. Pour mettre en œuvre la déclaration de libre ville, il s’agit de mettre en synergie les actions. Pour ne citer que la mise en place d’une loi qui règlemente l’utilisation des produits chimiques», enchaîne le Docteur Rakotoarison.