Volleyball – Analamanga : Le coup d’envoi pour bientôt

Dernière mise au point. L’équipe de la ligue d’Anala­manga de volleyball convo­que les représentants de tous les clubs engagés aux cham­pionnats d’Analamanga pour la saison 2021. Une réunion est programmée ce samedi à 9 heures au lycée Saint Laurent Ambohimanoro afin de finaliser le calendrier de compétition ainsi que le proto­cole sanitaire à mettre en place durant le championnat.

La première journée était initialement prévue se tenir le 27 mars à Itaosy mais a dû être annulée faute d’autorisation du district concerné. «Nous allons relancer le cham­pionnat. La ligue va en faire la demande auprès de la préfecture de la police d’Antananarivo et des autorités compétentes des autres communes hôtes des matches… Et si nécessaire, nous ferons les matches à huis clos, même en plein air, pour éviter la propagation de la Covid-19. D’ailleurs, les clubs se disent avoir depuis longtemps hâte de reprendre la compétition », a mentionné Léa Raharimalala, présidente de la ligue régionale d’Analamanga de volleyball.

Soixante équipes représentant vingt-et-un clubs de catégories différentes, les seniors en 1e et 2e division hommes et dames, les juniors U20, les cadet(tes) U18, les minimes U16 et les benjamin(e)s U14, sont engagés pour le sommet régional 2021. Sept clubs sont en lice dans la catégorie 1DM et sept également pour la 1DF.

L’équipe technique de la ligue a déjà opté pour la formule poule unique et tout le monde rencontrera tout le monde en aller simple. Pourtant, tout se décidera avec les représentants de clubs lors de la réunion de ce samedi.