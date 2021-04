Téléréalité – « Talenta Raitra » en quête de comédiens de demain

La grande nouveauté de la Radiotélévision Analamanga (RTA) promet de donner un souffle nouveau au septième art national en promouvant le métier d’acteur.

TOUJOURS dans l’innovation en soutenant le talent et la créati­vité de tout un chacun. La Radiotélévision Analamanga apporte, comme à son accoutumée depuis près de deux décennies, le meilleur des divertissements dans le domaine de l’audiovisuel national. De la musique à la danse, en passant par l’art contemporain dans sa globalité, mais par-dessus tout le septième art, la chaîne accorde sans cesse une grande place à l’art et à la culture dans sa riche programmation.

Se profilant ainsi à l’hori­zon pour émerveiller comme toujours le grand public, mais surtout pour promouvoir les nouveaux talents, une nouvelle téléréalité se peaufine actuellement dans les coulisses de la chaîne RTA. Il s’agit de « Talenta Raitra ». Elle mettra un accent particulier sur la quête des passionnés de la comédie et du cinéma en général, dans toute la Grande île. Si vous vous sentez alors l’âme d’un acteur ou d’un comédien qui peut apporter de l’émotion, de l’énergie et une bonne dose de réalisme à une histoire, cette téléréalité exclusive s’ouvre à vous.

La chaîne lancera bientôt un grand casting dans toute l’île. La première étape se déroulera du 17 avril au 16 mai dans la ville d’Antsirabe à l’Hôtel des Thermes et sous la direction de la RTA d’Antsirabe.

«Professionnalisation»

Ce n’est sans doute pas chose facile de percer aussi facilement dans le milieu du cinéma, mais la RTA promet plusieurs séances d’accompagnement inédites avec des professionnels du métier tout au long de cette aventure. L’objectif de « Talenta Raitra » étant, à l’instar de toutes les téléréalités qu’ elle a produites auparavant, de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes talentueux de tous horizons.

« Nombreux sont ceux qui ont été bercés par les théâtres radiophoniques ou les feuilletons télévisuels et qui ont toujours rêvé d’en faire partie. À travers ce beau projet, nous tenons à leur accorder une plateforme inédite où ils peuvent mettre en avant leur passion, ainsi que leur talent, tout en les perfectionnant à nos côtés », souligne Germain Andria­manantena, coordinateur de l’émission « Talenta Raitra ». La téléréalité égayera ainsi nos petits écrans à partir du 19 avril, du lundi au vendre­di, l’occasion de vivre cette aventure aux côtés de nos acteurs en herbe ainsi que leur évolution.

Des castings à la formation des premiers sélectionnés, on suivra la création d’une série télévisée dont la RTA se chargera de la produ­ction. « Talenta Raitra » promet d’être à la fois immersive dans ce qu’est le milieu du septième art à Madagascar, tout en participant déjà à la professionnalisation de ces jeunes talents. La diffusion de la série produite par la RTA est d’ores et déjà annoncée vers le milieu de l’année. Après Antsirabe, l’aventure est prévue continuer à Mahajanga, puis à Toamasina et dans la capitale afin de perpétuer le projet.