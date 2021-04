Classement FIFA – Madagascar perd six places

Comme on pouvait s’y attendre après son élimination de la course à la CAN, Madagascar a reculé de plusieurs rangs au classement mondial. Le FIFA Ranking a été mis à jour hier. La Grande île descend à la 100e position avec 1257 points. Soit une perte de six places.

Pas de changement par contre au niveau africain. Madagascar demeure à la 21e position. Voilà donc la conséquence des récentes contre performances des Barea. Ils avaient été battus par les Antilopes éthiopiens, avant de concéder un nul à domicile devant le Mena nigérien, lors de la fenêtre internationale du mois de mars. Suite à ces deux rencontres, ils ont terminé à la troisième place de leur groupe en éliminatoires de la CAN.

Dans à peine deux mois, la sélection malgache reprendra du service. Et ce, à l’occasion du coup d’envoi du deuxième tour en qualifications du Mondial. Elle entamera sa campagne avec la réception du Bénin.