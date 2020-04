Transport aérien – Deux vols pour Toliara

Le premier vol en provenance de la capitale a atterri à l’aéroport d’Andranomena Toliara à 12h 45 hier. Quarante passagers à bord. Ce sont surtout ceux qui ont été retenus à Antananarivo durant les premiers quinze jours de confinement. Ils se sont heurtés à quelques incohérences d’organisation. Le coût des billets a connu une hausse par rapport à leur premier billet d’avant confinement à Antananarivo. Les passagers et leurs bagages ont été « désinfectés » à leur arrivée. « On nous a demandé une lettre d’engagement à la quarantaine, délivrée par les autorités sanitaires de l’aéroport d’Ivato. Ce que nous n’avons pas car nous avons déjà été testés négatifs par TDR à Ivato. Nous n’aurions pas été permis de monter à bord sinon» raconte un passager. Il y eut des passagers munis de leur certificat d’attestation de fin de quarantaine avec le vol d’hier. Les autorités locales de la région Atsimo andrefana exigent pourtant la mise en quarantaine à domicile de tous les passagers. Ces derniers ont rempli des fiches de renseignement à l’arrivée et aux explications, un comité de suivi par passager fera le nécessaire pour assurer l’effectivité de la quarantaine de chaque passager. Le prochain et dernier vol par Tsaradia à destination de Toliara, dans ce t te ouverture de ligne aérienne provisoire, est prévu pour jeudi.