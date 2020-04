Tournoi de la disapora – Le CSM rembourse les inscriptions

Le coronavirus repousse la date initiale. Le Collectif sport malagasy, organisateur du tournoi de la diaspora a annoncé un mois avant le jour-J le report de cet événement sportif et culturel. Cette toute première édition est prévue se tenir à Bordeaux, dans le Sud-ouest de la France, durant le week-end pascal, du 11 au 13 avril. Dans un communiqué publié à la mimars sur les réseaux sociaux, les dirigeants du collectif ont annoncé que suite au report du tournoi de la diaspora, ils procéderont selon les souhaits des participants au remboursement des inscriptions sportives, restaurateurs et standistes. Malgré le report, le CSM tient à remercier les quarante deux associations inscrites qui ont fait preuve de confiance en son organisation. Les neuf disciplines sportives de compétition au programme de ces trois jours festifs seront normalement retenues dont quatre sports collectifs à savoir le basketball masculin et féminin, le football seniors et jeunes, le futsal et le volleyball. Et les disciplines individuelles sont notamment le tennis, le tennis de table, les arts martiaux, la natation et la pétanque. «On vous donnera des nouvelles dès que possible pour la suite, en attendant, prenez soin de vous », peut-on lire au dernier paragraphe du communiqué.