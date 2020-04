Tennis – Afrique : Toky Ranaivo bloqué à Casablanca

Une situation inédite mais compréhensible. Toky Ranaivo, boursier au sein du centre d’entrainement de la fédération internationale de tennis de Casablanca au Maroc est dans l’expectative. À cause de la pandémie de coronavirus qui continue à faire des victimes dans le monde, le dit centre a fermé ses portes depuis plus de deux semaines. Et comme le Maroc tout comme Madagascar a fermé son espace aérien, il est bloqué à Casablanca.

« C’est une triste situation mais on ne peut rien y faire. Avec quelques joueurs, je suis toujours à Casablanca. Le centre est fermé et on continue juste à faire des séances de condition physique. On ne sait pas encore quand est ce que le centre sera réouvert. J’espère juste que les choses vont s’améliorer pour conditionner sa réouverture », rappelle Toky Ranaivo, champion d’Afrique 2020 par équipes chez les U18 et médaillé de bronze en individuel.

Pour les autres joueurs malgaches qui ont évolué au centre d’entrainement de la fédération internationale de tennis de Nairobi au Kenya, la chance a été de leur côté. Miotisoa Rasendra est à Madagascar depuis mi-février. Elle a pu préparer au mieux les deux tournois du circuit africain U14 qui se sont joués au club olympique de Tananarive a Ilafy en décrochant deux titres de champion.

Mialy Ranaivo et Narindra Ranaivo, elles aussi pensionnaires du centre de Nairobi, ont réussi à rentrer à temps à Antana­narivo bien avant la fermeture de l’espace aérien malgache et kenyan. Même cas de figure pour Sampras Rakotondrainibe qui a pu rejoindre aussi sa famille à Antananarivo.

Pour l’instant, la Confé­dération Africaine de Tennis en accord avec la Fédération Internationale de Tennis a suspendu ses évènements au moins jusqu’au 13 juillet. Si la situation par rapport a la pandémie de coronavirus s’améliore, la reprise des activités de la CAT commencera par la tenue du cham­pionnat d’Afrique U14 à Madagascar. Un évènement qui aurait dû se jouer sur les courts de l’amicale culturelle sportive d’Ambohidahy.