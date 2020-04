Projet « Meinort » – Môta Soa livre le quotidien des « Musiciens au foyer »

« Entends-tu le silence des musiciens ? », c’est sur ces mots que l’auteure, compositrice et chanteuse Môta Soa convie le public à s’immerger dans son univers si particulier. Elle inaugure avec panache et en plus de ce petit grain de folie que ses fans affectionnent particulièrement chez elle, la présentation des œuvres sélectionnées, dans le cadre du projet « MeinOrt », suite de « DerOrt », initié par le Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum (CGM/GZ).

Môta Soa expose ainsi sur un ton à la fois taquin et caricatural à travers un court métrage, les « Musiciens au foyer » en cette dure période de confinement pour faire face à la pandémie du covid-19. Entre le silence pesant qui règne au sein des acteurs de la communauté artistique, contraints d’annuler ou de reporter les événements qu’ils ont prévus, et leur quotidien au sein de leurs foyers respectifs où ils peuvent à l’instar de Môta Soa continuer à éveiller leur créativité, son œuvre vidéo-ludique intitulé « Musiciens au foyer » subjugue par sa sincérité.

C’est en famille que la musicienne se redécouvre à travers sa routine quotidienne, son envie d’évasion, mais néanmoins aussi ces petits plaisirs qui égayent sa journée. Entre la musicienne émérite et la femme au foyer, une proximité finit par se créer et les deux deviennent complémentaires.

Savoir s’adapter et faire preuve de patience, c’est essentiellement l’un des principaux messages que Môta Soa partage avec convivialité. Depuis hier, le court-métrage « Musiciens au foyer » est intégralement à découvrir sur la page facebook du CGM/GZ.