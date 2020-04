Musique rock – « Out loud » ou le côté obscur de la dépression

Kristel présente sa forte personnalité à chacune de ses compositions. Ce groupe de rock alternatif revient avec un nouveau single envoûtant, intitulé « Out loud ».

Directe. « Dire tout haut, ce que d’autres pensent tout bas », dans ce contexte-ci, Kristel ne fait nullement allusion à ces non-dits qui gangrènent de l’intérieur notre société. Depuis ses débuts, le groupe est grandement apprécié par ses fans pour son engagement, ainsi que son audace à scander haut et fort les méandres d’une communauté encline à l’ignorance et au laisser-aller qui la régit. Il nous revient ainsi avec un nouveau single plus intimiste.

Depuis le début de l’année, le trio Kristel, formé par Christelle à la basse et au chant, Benkheli à la guitare, et Andry Sylvano à la batterie, ne cesse d’enchanter ses inconditionnels, mais aussi les férus de pop-rock alternatif de tous horizons. Sobrement intitulé « Out loud », le tout récent single de Kristel nous invite à nous immiscer dans la bulle de ces individus opprimés par la solitude et perdus dans les méandres d’une société qui les ignore, le tout meurtrie par la dépression. À voix haute, Christelle s’illustre dans un clip vidéo intégralement en noir et blanc, dont la sobriété évoque d’entrée l’état d’esprit du personnage dont elle narre l’histoire en chanson.

Mélancolique

Le renouveau de ce groupe de rock malgache, qui a su s’affirmer sur la scène internationale, passe ainsi à travers des paroles majoritairement en anglais. Les titres de ses trois derniers singles en témoignent, « I got you », « Wait for me » et maintenant « Out loud », présageant aussi un nouvel album très éclectique.

Si avec ses deux singles précédents, Kristel s’affirme sur un ton plus gai, romantique et jovial, c’est un tour de force qu’il nous livre avec « Out loud ». Dans les paroles, il affirme notamment « Je ne veux plus me cacher, je veux le dire à haute voix j’ai mal, j’ai mal ». Tout en douceur, le décor s’installe autour du groupe. On lui reconnaît cette touche contemporaine qui sublime le plus souvent ses chansons ainsi que sa créativité et les petits aspects innovants qu’il apporte dans ses vidéos.