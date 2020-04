Les séries à visionner depuis le confort de son canapé

Délaisser les sorties pendant un temps est parfois l’occasion rêvée de céder à l’appel de quelques loisirs essentiels à notre bien-être qui ne nécessitent absolument pas de bouger de notre canapé ou de notre lit pour pouvoir en profiter. C’est le cas de la musique. Que vous ayez envie d’écouter votre album préféré ou de découvrir le nouveau son de 17 minutes de Bob Dylan, vous avez seulement besoin d’un CD et d’un accès à Internet (+ éventuellement des écouteurs pour ne pas déranger vos proches). Aussi, sachez que les écrans sont toujours là pour vous divertir ! Et parce que le fait de visionner des séries permet particulièrement de passer du bon temps, on vous propose de découvrir notre sélection pour un binge-watching de qualité.

Les sitcoms cultes qui font du bien

Sans hésitation, s’il y a bien une série qui peut se visionner sans modération et qui vous fera toujours exploser de rire, c’est bien Les Simpsons. Avec 31 saisons et 678 épisodes à son actif, la série, diffusée pour la première fois en décembre 1989, nous fait suivre les aventures d’une famille américaine de classe moyenne qui nous rappelle plus ou moins notre quotidien, mais avec toujours de la légèreté et de l’impertinence. Les Simpsons, c’est tout simplement LA série incontournable, à avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Si vous n’aimez pas trop les séries animées, tournez-vous plutôt du côté des sitcoms américaines. En la matière, deux titres se démarquent particulièrement : Friends, dont une réunion spéciale est prévue plus tard cette année, 15 ans après la fin de la série, et The Office. En vous mettant devant des épisodes de Friends, vous découvrirez le quotidien d’une bande d’amis dont on a clairement envie de faire partie. En visionnant The Office, vous suivrez les délires et les mésaventures des employés d’une entreprise pas comme les autres, portées par le personnage de Michael Scott (interprété par Steve Carell), un manager aussi agaçant qu’amusant.

Les séries dramatiques qui chamboulent

Parce qu’un peu de drame fait du bien de temps en temps, la série du moment idéale pour verser quelques larmes tout en gardant foi en la vie et en l’amour est sans aucun doute This Is Us. Le programme, qui en est déjà à sa quatrième saison aux États-Unis, nous plonge dans le parcours de vie d’une famille américaine aussi soudée que marquée par les événements de la vie. Au-delà de cela, Jack et Rebecca Pearson, deux des protagonistes du show, incarnent LE couple qui fait rêver actuellement sur petit écran. Clairement, les deux héros sont aussi attachants et touchants que Jack et Rose dans Titanic, que Blair et Chuck dans Gossip Girl, que Victoria et David Beckham dans le monde people ou encore que le couple légendaire du poker formé par Jason Mercier et Natasha Barbour. À l’exception près que, dans This Is Us, le bluff n’est pas une option : les émotions sonnent toujours vraies et justes.

Dans un autre genre, la série britannique PeakyBlinders est également un véritable bijou qui vous plonge dans le Birmingham des années 1920, au sein de la famille de gitans Shelby. Portées par une bande-son tout simplement parfaite, les 5 saisons du programme vous assurent des moments de grand stress et quelques moments de détresse. Car soyons clairs, la vie n’est pas simple pour le clan Shelby.

Les thrillers qui vous font réfléchir

Si vous êtes du genre à aimer les palpitations et les séries pleines d’action et de suspense, la série du moment à ne pas manquer est certainement La Casa de Papel. La série espagnole, diffusée sur Netflix, vous invite à prendre parti pour un groupe de braqueurs pas comme les autres. Tokyo, Rio, Denver ou encore Le Professeur sont devenus des idoles pour un grand nombre de fans de séries depuis que le show a connu un carton phénoménal sur la plateforme de contenus vidéo. La partie 4, qui pourrait bien ne pas être la dernière, vient d’ailleurs tout juste de sortir.

Dans une ambiance très différente, TrueDetective s’impose comme un autre thriller de choix, en particulier grâce à une première et une troisième saison de grande qualité. Chaque saison vous plonge dans une enquête différente, à vous donc de choisir l’intrigue qui vous tente le plus !

Bonus : Westworld, le phénomène du moment qui met votre cerveau à rude épreuve

Enfin, en ce printemps 2020, comment parler de séries sans évoquer le phénomène Westworld ? La série américaine, qui vient de revenir sur les écrans pour une troisième saison attendue depuis deux ans, est un véritable ovni de la télévision. Dans un futur proche, un parc innovant a été créé pour permettre aux humains d’assouvir tous leurs fantasmes dans un monde peuplé uniquement de robots ultra-perfectionnés. Mais le jour où ces robots décident de se rebeller, c’est le monde entier qui tremble. Si l’intrigue semble plutôt simple à première vue, elle est en réalité pleine de complexité et de subtilités, avec des personnages qui ne sont souvent pas réellement ce que l’on croit.

Mais cela vaut la peine de s’accrocher !