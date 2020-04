Football – Barea : Trois équipementiers en cours d’évaluation

Le processus de renouvellement du contrat de l’équipementier des équipes nationales toutes catégories confondues est perturbé par le phénomène du covid-19.

Tout tourne au ralenti. La Fédération Malgache de Football (FMF) est à la recherche d’un nouvel équipementier sportif pour les équipes nationales. Elle a procédé, depuis quelques mois, à un appel d’offre dans le cadre du renouvellement du contrat de fourniture d’équipements de base pour les équipes nationales de football, toutes catégories confondues. On peut lire dans un communiqué de la fédération que ce processus est inévitable « afin d’assurer l’effectivité de la transparence et du respect de la règlementation en vigueur ».La fédération tient aussi à rappeler que le contrat d’un an avec Garman sera expiré le 27 avril. Cette marque italienne a habillé et équipé les Barea, équipe nationale A le long de l’aventure inoubliable de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 en Égypte. L’équipe dirigeante actuelle de la fédération a, par conséquent, entamé le processus à différentes étapes en vue du renouvellement du contrat. Trois équipementiers en l’occurrence deux de marque italienne à savoir Errea et Macron et le troisième, une société malgache de confection d’habillement de luxe, le Cercle by Ted Holding ont proposé leurs offres de manière officielle et en bonne et due forme, en respectant le cahier des charges de l’appel d’offre. Leurs offres ont, par la suite, été évaluées. En premier lieu, l’instance nationale du ballon rond a recruté un consultant, chargé du développement du partenariat et conseil en marketing communication le 31 janvier. Puis l’appel d’offres ouvert ­à ­l’international a été lancé le 7 février.

Commission d’évaluation

Une commission ad hoc en charge de l’évaluation des offres composée de trois membres du Comité Exécutif, trois personnes ressources choisies selon leur compétence et un technicien de la FMF, a également déjà été mise en place. «On est actuellement en plein processus. Alors que pour poursuivre les étapes, nous devons tenir régulièrement des réunions. Sachant qu’on est en période de confinement, il faut attendre l’évolution de la situation sanitaire », a souligné la secrétaire générale de la fédération, Ranja Mahatovo. Les prochaines étapes à passer sont entre autres la consolidation des résultats d’évaluation individuelle et les réunions de négociation pour une mise aux normes de l’offre retenue. Le processus sera bouclé par la publication officielle du résultat de l’évaluation et la présentation de l’heureux équipementier élu. Les Barea devraient normalement porter une nouvelle marque à partir de leurs prochains matches contre les éléphants ivoiriens, comptant pour la qualification à la CAN.