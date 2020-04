Fêtes des pâques – Une messe diffusée en direct à la télé

La fête des Pâques aura, bel et bien, lieu selon le calendrier grégorien mais la situation sur le coronavirus ne permettra pas aux fidèles de célébrer l’évènement librement. L’interdiction de rassemblement est maintenue durant la deuxième quinzaine du confinement. Ainsi, nombreux sont les fidèles qui attendent l’instruction des chefs d’église sur le programme durant la semaine sainte et le week-end pascal. Pour l’église catholique, le service religieux sera organisé à la cathédrale d’Andohalo ce dimanche et il sera diffusé sur les médias de la communauté. Tandis que les autres églises auront chacun leur organisation.

La diffusion par voie médiatique du culte est une disposition appliquée depuis le confinement. Les chefs d’église au sein du FFKM (Conseil des églises chrétiens à Madagascar) sont les premiers à recommander les fidèles chrétiens de rester chez eux. Le rassemblement dans les édifices religieux a été suspendu. À cette occasion de la deuxième phase du confinement, les chrétiens seront réconfortés, selon un responsable de l’église catholique, à travers un culte médiatisé dont toutes les chaines publiques et privées sont libres de prendre part à la diffusion. Toutefois, le pique-nique tous les lundis des Pâques demeure un interrogatoire pour la plupart des familles du fait que la date est combinée au début de la quatrième semaine du confinement.