Education – Une émission télévisée pour les élèves

Les candidats aux examens officiels seront appuyés. Du matériel et des outils pédagogiques seront distribués après le confinement. Les révisions sont importantes selon le ministre Rijasoa Andriamanana Josoa, ministre de l’Éducation nationale. Les parents doivent ainsi aider leurs enfants à faire des révisions.

Une émission ludique et pédagogique, radiophonique et télévisée, réalisée par la RTA intitulée «Classe pour tous», avec parmi les acteurs Naivo kely, sera diffusée à partir de ce jour à la TVM et sur plusieurs chaînes pour permettre aux élèves de rester éveillés malgré l’arrêt des cours..

Par ailleurs, les retardataires auront encore la chance de s’inscrire aux examens officiels cette année. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel prolongera les dates d’inscription. Cette date n’est pas encore déterminée selon le ministre Rijasoa Andriamanana Josoa. Toutefois, les dates des examens n’ont pas été décalées. Cette disposition s’applique aux villes où les mesures de confinement ont été exécutées à savoir Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina.

Le ministre Rijasoa Andriamanana Josoa a également évoqué la mise en place d’une caisse école, d’une cantine scolaire, la distribution de cahiers d’exercice, de fer pour les élèves, ainsi que l’assainissement de l’école lors de la reprise de l’école. Des cours de remise à niveau seront également de mise, selon elle. Le ministre de l’Éducation nationale Rijasoa Andriamanana Josoa a également marqué que les enseignants Fram auront leur part de subvention.