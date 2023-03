TRANSPORT NATIONAL – Convoi obligatoire pour les taxis-brousse

Jamais deux sans trois ! En dépit des recommandations des responsables de l’Agence des transports terrestres (ATT) au niveau national et surtout à Maha­janga, des taxis-brousse ne suivent pas les consignes de sécurité sur les axes de la RN6 vers Antsohihy et la RN4 vers la capitale. La dernière attaque des bandits sur un véhicule Sprinter, de la coopérative régionale venant d’Antsohihy lundi dernier, a entraîné la blessure du chauffeur et de plusieurs passagers et a causé d’importants préjudices. « L’ATT vient d’effectuer un rappel à l’ordre sur la sécurité le long des routes nationales, la RN6 et la RN4, la semaine dernière. Aucun véhicule ne doit rouler seul la nuit et en cas de problème, les chauffeurs devront appeler les gendarmes les plus proches. D’ailleurs, des numéros ont déjà été communiqués et affichés dans tous les bureaux. Le convoi est obligatoire pour tous les taxis-brousse et voitures qui partent vers la capitale et à Mahajanga désormais », a rappelé Toky Rahaingo, coordonnateur régional de l’ATT de Mahajanga. Les chauffeurs des taxis-brousse se plaignent surtout du mauvais état de la route. La situation favorise les actes de banditisme sur plusieurs endroits où se produisent surtout ces attaques. « Les voitures doivent ralentir quand on accède à ces portions très dégradées et en mauvais état. On devait rouler doucement quand les bandits ont surgi et frappé. Aucune issue n’était possible pour s’enfuir car la seule voie était la partie endommagée d’Anjiajia. Nous exhortons le ministère à réhabiliter rapidement les routes pour éviter de tels incidents », a déploré un passager du taxi-brousse attaqué, lundi matin vers 2h. Les responsables devront surtout s’occuper de ces nombreux gamins et enfants âgés entre 4 à 10 ans qui font semblant de boucher les trous, le long de la RN4. « Ces enfants, hauts comme trois pommes et pelle en mains, font semblant de boucher les trous au passage d’un véhicule et mendient de l’argent au passage des voitures. Ils sont très menaçants, à voir leur visage, quand ils ne reçoivent rien. Ce ne sont que des enfants mais ils seront dangereux quand ils seront grands si l’État n’arrête pas immédiatement cette mauvaise pratique. Ils pourront être des braqueurs de route », a averti un conducteur.