TENNIS DE TABLE – AFRIQUE DE L’EST – Cinq expatriés en lice à Djibouti

Délégation réduite. Madagascar sera représenté par cinq expatriés, quatre garçons et une fille, au championnat d’Afrique de l’Est. La joute zonale se tiendra du 8 au 12 mars à Djibouti. Les porte-fanions du pays, qui évoluent tous en France, sont Nativel Jonathan, double médaillé d’or des Jeux des Îles en simple, aux Seychelles en 2011, et en double messieurs à Maurice en 2019, ainsi que son coéquipier Stephan Ravonison, qui a aussi représenté le pays au championnat d’Afrique à Maurice en 2015. Les deux autres formeront pour la première fois la sélection malagche, à savoir Fabio Rakotoarimanana, champion d’Europe des cadets en 2015, et Antoine Razafinarivo, médaillé d’or par équipe aux Jeux des Îles de 2019 sous le maillot de l’équipe réunionnaise. Et l’unique fille de la sélection est Hanitra Karen Raharima­nana, championne de France cadettes, qui en sera, elle aussi, à sa première sélection. La délégation, dirigée par l’aîné Jonathan Nativel, débarquera ce mercredi à Djibouti. Huit pongistes étaient initialement prévus pour représenter la Grande Île mais le sixième expatrié, «Mamy Setra Rakotoarisoa, médaillé d’argent des Jeux des Îles de 2019 en double mixte, et triple médaillé d’or des jeux de la CJSOI en 2016, ne pourra pas faire le déplacement à cause de son travail. Et les deux locales, la vice-championne nationale, Harena Dimbiarilanitra, et la demi-finaliste, Santariniaina Raharijaona, resteront à la maison faute de moyens financiers», selon les explications du directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Ce sommet zonal est qualificatif à la fois au cham-pionnat continental et au mondial. Les épreuves individuelles débuteront ce jour et celles par équipe le 10 mars.