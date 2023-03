TENNIS-CIRCUIT ITF – Deux raquettes malgaches en lice à Potchesftroom

Toujours sans l’aide de l’État. Deux jeunes raquettes malgaches, Mirindra Razafi­narivo et Iriela Rajaobelina prennent part actuellement au tournoi de tennis appelé Circuit ITF Junior J100 de Potchefstroom en Afrique du Sud. Le tournoi entre dans sa troisième journée ce jour et prendra fin le 11 mars. Mirindra Razafinarivo défend les couleurs malgaches tandis qu’Iriela Rajaobe­lina joue sous la bannière française durant cette campagne. Non qualifiée dans le tableau final, Mirindra Razafinarivo ne jouera que le match de double pendant lequel elle s’associera avec Iriela Rajaobelina. La semaine dernière, Mirindra Razafinarivo, avec son double la Sud-Africaine Allegra Van Der Walt, ont atteint la finale du double et se sont inclinées en deux manches 2/6 4/6 devant la la paire danoise tête de série numéro 1 Sara Borkop et Laura Brunkel. L’association de ces deux jeunes raquettes malgaches promettent des étincelles car avec la force de frappe d’Iriela Rajaobelina combinée avec la persévérance et la patience de Mirindra sur les longs échanges, les deux jeunes joueuses pourraient aller jusqu’en finale et pourquoi pas remporter le tournoi pour améliorer leur classement junior.