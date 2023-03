SECTEUR EXTRACTIF – Le FMI attend le Code minier

La pression s’accentue. Le Fonds monétaire international, dans son rapport sur la troisième revue de la Facilité élargie de crédit, FEC, a émis le souhait de voir l’adoption bien conçue du Code minier et une réforme de la fiscalité minière. Deux cadres légaux pouvant amener des ressources financières conséquentes pour la caisse de l’État, selon le FMI. Après la consultation nationale du mois de septembre à Ivato, le Code minier dépoussiéré, puisque celui en vigueur date de 2005, devait être présenté à la session parlementaire d’octobre. Il n’en fut rien. De nombreuses dispositions de la dernière version font l’objet de critiques de la part des professionnels. Et les droits de sortie de 20% imposés par la loi de finances rectificative soulèvent un tollé général parmi les exportateurs. Il reste aussi la décision à prendre sur Base Toliara, les solutions fiables et viables à trouver pour Kraoma, et l’affinage de l’or à la Banque Centrale.