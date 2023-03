PLACE DE LA FEMME AU TRAVAIL – Un major de service des urgences affronte des défis au quotidien

Travailler dans un hôpital, en tant que major de service, est un défi au quotidien, pour Manitriniaina Felamboahirana Rasolon-driamihamina. Ses principales missions dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) sont de coordonner le travail du personnel, et de diriger l’équipe. « Le fait d’être femme, et d’être moins âgée que certains de ses collègues, est difficile, lorsqu’on est à ce poste », avoue-t-elle. Elle ferait, parfois, face, à des collègues, notamment, des hommes plus âgés qu’elle, qui refusent de suivre certaines organisations. En outre, la relation avec des familles de certains patients peut, parfois, être tendue. « On subit ici des agressions, des menaces. On entend souvent le « vous ne me connaissez pas ?», surtout, lorsque c’est une femme qu’ils ont en face», regrette cette infirmière anesthésiste qui est promue à ce poste, depuis 2017. La femme a, certainement, gagné sa place dans le monde du travail. Étant donné que l’autonomisation des femmes est devenue une priorité pour Madagascar. Mais ce n’est pas tous qui acceptent de voir une femme occuper un poste à responsabilité, comme le témoigne Manitriniaina Felamboahirana Rasolondriamihamina. Changer les mentalités est, par ailleurs, un travail de longue haleine.