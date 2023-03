MANIFESTATION-VONTOVORONA – Violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

C’est la enième fois que les étudiants de l’École polytechnique de Vontovorona ont manifesté pour que les bourses puissent être payées à temps et que le bâtiment ravagé par le feu puisse être réhabilité, hier. Depuis 7h du matin, les habitants et riverains de l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo ont vécu la peur et n’ont pas pu sortir de leurs maisons. La circulation y a été bloquée et les bus n’ont pas pu accéder à la rue menant vers l’ESPA. Pour un cabinet médical sis à Vontovorona, le médecin n’a pu prendre en charge ses malades que vers la fin de l’après-midi. « La manifestation a duré presque cinq heures. Des malades qui devaient faire des contrôles, ont dû rebrousser chemin dès qu’ils ont vu la situation. À cause des bombes lacrymogènes, la rue a été bloquée depuis le pont menant à Vontovorona », a indiqué le Docteur Naina, médecin au sein d’une clinique à Vontovorona. Les commerçants ont également subi les désagréments de cette manifestation. Les boxes étaient particulièrement fermés. « On n’a pas pu accéder à Vontovorona durant la journée. Les bus n’ont pas eu accès. La manifestation estudiantine ne s’est terminée que vers la fin de l’après-midi », témoigne le maire de la Commune d’Alakamisy Fenoarivo. Les étudiants ont brandi des banderoles où était inscrite leur revendication. Outre le problème de réclamation, les autres étudiants demandent à ce que l’électricité dans le campus soit rétablie et que la réhabilitation des infrastructures détruites par le feu puisse commencer. Après les jets de pierres des étudiants sur les forces de l’ordre venus pour sécuriser le lieu, deux éléments ont été blessés. Pour disperser les manifestants, les forces de l’ordre ont envoyé des bombes lacrymogènes. Des solutions ont été proposées afin d’apaiser la tension à Vontovorona.