MAHANORO – Un employé tué et ses organes volés

La situation est bien plus grave qu’on ne le pense. Deux cas de meurtres suivis de vol d’organes ont été constatés dans le district de Mahanoro, en l’espace de dix jours seulement. Le premier a eu lieu le 18 février, à Mahatsara et le second, au cours de la nuit du 2 au 3 mars, dans un village voisin, à Tsarahonenana-Manjakandriana. Après avoir été tuées, les victimes ont subi l’ablation des globes oculaires, de la langue et des oreilles, selon un rapport des faits du fokonolona et de la gendarmerie. La commune de Manjakandriana est située à 60 kilomètres du chef-lieu du district, une zone enclavée. Trois de ses habitants ont été capturés pour le récent meurtre. Ils sont l’employeur du défunt et sa femme, ainsi que l’auteur principal du forfait.

D’après des bribes d’information tirées de leur interrogatoire, le patron serait la tête pensante du crime. Sa femme serait complice car elle a assisté à la scène macabre. L’assassinat abominable a été perpétré à leur domicile cette nuit-là.

Grâce à un échange rapide de renseignements, le comité d’autodéfense villageoise et les gendarmes ont intercepté les trois premiers suspects dès le lendemain du meurtre. Dans leurs aveux, ils ont cité deux autres individus qui ont pris la fuite avec les organes. Excédée, la foule a voulu les lyncher. La gendarmerie a reconnu que le risque d’une vindicte populaire était trop élevé. Il a donc fallu les évacuer vers Vatomandry où on pourra les interroger tranquillement. L’équipe de la police judiciaire locale lui prête main-forte. Le commandant du groupement d’Atsinanana, Théodule Ranaivoarison, s’est rendu sur place pour coordonner l’investigation. L’Organe mixte de conception (OMC) a également tenu une réunion d’urgence pour discuter de l’affaire. Le vol de restes mortels semble connaître une accalmie, tandis que le vol d’organes fait son apparition dans les districts de Vatomandry et Mahanoro. Les albinos ne sont donc pas les seuls à être victimes de cette nouvelle monstruosité sans nom. Les organes volés serviraient dans la sorcellerie.