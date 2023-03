JOURNÉE DE LA FEMME À MAHAJANGA – Connexion Wifi gratuite et NTIC Bus pour célébrer 8 mars

La célébration de la journée internationale des droits de la femme à Mahajanga sera particulièrement axée sur le thème choisi par l’Organisation des Nations Unies.

Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ». La direction régionale des Postes et Télécommunications et du développement numérique Boeny mettra à la disposition du public une connexion gratuite durant toute la journée. Ce, à travers le NTIC bus qui circulera dans la ville et sur quelques points précis. « Une sensibilisation et partage d’expériences sur la vente en ligne sera également organisée cet après-midi pour les jeunes filles et les femmes», a expliqué le directeur régional. Le personnel féminin de la direction régionale de la PTDN participera au traditionnel défilé organisé par le KB8M. Par ailleurs, l’Alliance française de Mahajanga et la direction régionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme Boeny organisent plusieurs évènements. Un concours de plaidoyer orienté sur le thème «Les droits des femmes, un combat?» sera organisé ce vendredi 10 mars à 10h, dans le Hall de l’Alliance française de Mahajanga.

Table ronde

Les étudiants de l’université de Mahajanga présenteront leur point de vue devant un jury diversifié. De plus, une table ronde en interaction avec le public animé par Kemba Ranavela avec les acteurs de justice, médicaux et sociaux qui œuvrent pour les droits des femmes à Mahajanga, aura lieu samedi 11 mars, à partir de 8h30 au siège de l’AFM à Mahajanga be. La table ronde sera ponctuée par deux déclamations de textes des slameurs du Collectif Slamasôva et des plaidoiries des élèves du Collège français de Maha­janga. Vers 11h, une projection du film intitulé «Plaie ouverte» par le collectif «Nifin’Akanga» sera réalisé et suivie par des échanges avec le public. Le vernissage de l’exposition «femmes de Mahajanga» par le photographe Topy Rajaonarinosy, du club photo de l’Alliance française de Mahajanga en présence des femmes photographiées avec le Orange, clôturera la célébration. La célébration de la journée internationale du 8 mars à Mahajanga a été inaugurée par un culte à l’église Fiangonana loterana malagasy (FLM) à Tsara­mandroso ambony, dimanche dernier. Les membres du comité des femmes du 8 mars ou Komitin’ny vehivavy 8 mars (KB8M) ont assisté à cette messe.