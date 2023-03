INNOVATION ROOM – Mialy Rajoelina inaugure un espace pour l’autonomisation des femmes

Le Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap) vient de mettre en place un espace destiné à la promotion de l’autonomisation de la femme et de l’éducation des filles. Cet espace dénommé « Innovation room » a été inauguré hier par la Première Dame, Mialy Rajoelina.

Un espace « Innovation room » a vu le jour au bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap) à Andraharo avec une annexe à Toliara. Les jeunes pourront se rendre dans ces salles, pour développer des projets innovants liés au mandat du Fnuap, et à l’avancement des Objectifs de Développement Durable (ODD), à Madagascar. « La mise en place de ces centres prouve que la lutte pour l’égalité de l’homme et de la femme, est un chemin de longue haleine. Mais ils représentent, aussi, un espoir. Aujourd’hui, des infrastructures sont mises en place pour y remédier… Ces espaces que vous mettez à la disposition des jeunes contribuent grandement à faciliter l’éducation numérique de nos jeunes, notamment, celle de nos jeunes filles. C’est un droit humain, gage du développement durable », a déclaré la Première dame, Mialy Rajoelina, dans son discours, hier, lors de l’inauguration de cet espace dans les maisons des Nations Unies à Andraharo, qui entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, ayant pour thème, « Pour un monde digital inclusif: innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

En plein essor

Ils bénéficieront d’un espace gratuit avec un accès illimité à internet et aux outils des technologies de l’innovation de la communication (TIC), au suivi et à des formations assurées par l’équipe Innovation du Fnuap. Les portes de ces salles sont ouvertes à tous les jeunes malagasy et surtout les jeunes filles entre 15 à 35 ans ayant des idées passionnantes sur l’utilisation des

TIC pour mener à bien leur projet. Mialy Rajoelina encourage la mise en place d’autres espaces. « C’est une réponse qui leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances, d’améliorer leurs perspectives de carrière et d’accéder à une indépendance financière, de réduire la fracture numérique résultante de la priorité accordée au genre masculin », enchaine-t-elle.

La promotion de l’autonomisation de la femme, et de l’éducation des filles, est en plein essor. Toutefois, certains emplois restent inaccessibles, aux femmes. Mialy Rajoelina se dit fière de voir des femmes malgaches leaders, inspirantes, qui occupent des postes à responsabilité, mais aussi des jeunes filles déterminées, à valoriser leur potentiel. Elle les encourage fortement à poursuivre leurs rêves.