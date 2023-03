FOOTBALL – CAN 2023 – Dix locaux dans les vingt-cinq retenus

Quinze Barea sur les vingt-cinq retenus pour la double confrontation contre les Fauves centrafricains débuteront leur regroupement le 16 mars. Trois expatriés arriveront plus tôt.

Liste élargie. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a dévoilé hier la liste des vingt-cinq Barea retenus pour jouer la double confrontation contre les Fauves de la République centrafricaine comptant pour les troisième et quatrième journées de qualification à la Coupe d’Afrique des nations 2023. Le match aller aura lieu le jeudi 23 mars à 16 heures au stade Barea à Mahamasina et le retour le lundi 27 mars à 14 heures au stade de Douala au Cameroun, sous réserve de confirmation officielle de la CAF.

Dix des joueurs appelés sont des locaux. «J’ai mis cette liste de vingt-cinq parce qu’on a un futur papa donc je ne veux pas prendre de risque» explique le coach. L’objectif est pour le technicien de former la meilleure équipe possible, «… avec une cohésion maximale en faisant fonction des résultats au CHAN (…) La meilleure équipe avec les meilleures individualités, en prenant en compte l’état d’esprit de chacun et en rajeunissant au maximum l’équipe, en faisant attention aussi à quelques cadres comme Jeremy et Ibrahim, et devant, un peu de polyvalence avec Hakim dans le domaine aérien» argumente l’entraîneur. Ce dernier a intégré deux autres joueurs, le portier de l’AS Fanalamanga Andrianirina Rajomazandry comme troisième gardien de but, et le défenseur du Disciples FC, Tantely Randrianiaina. L’ancien milieu de l’Ajesaia, Rojolalaina Andriamanjato, qui vient de signer au St Pauloise à la Réunion, n’est pas dans la liste parce qu’«il est en train de préparer son visa et il ne joue pas actuellement donc il est hors compétition».

Une autre configuration

Quant aux attaquants, Jean Yves est retenu pour sa rapidité prouvée durant le CHAN, Hakim dans le domaine aérien et Julio Donisa est plus technique. Arnaud et Ramalingom se cachent, de leur côté, dans le profil des autres attaquants. Pour le cas du jeune El Hadari, «il est en concurrence avec Tsiry, Loïc, Rakool et Dorian. La concurrence est rude à ce poste-là» d’après les explications du coach. Et pour le cas de Thomas Fontaine, il vient de signer en D2 en Turquie et sa libération n’est pas sûre à 100%.

Les dix locaux débuteront leur regroupement le 16 mars, et trois expatriés pourront les rejoindre, à savoir Ibrahim, Njiva et Melvin. Ce dernier a pris un carton rouge lors de son dernier match. «On va essayer de faire venir le maximum, … ce n’est pas facile de libérer les joueurs en dehors du calendrier Fifa mais on va essayer de s’arranger avec les clubs, et j’espère qu’on aura quinze joueurs dès le premier jour, le 16 mars» a rassuré le sélectionneur. L’entraînement se tiendra normalement au terrain annexe Barea, et dans la mesure du possible, sur la pelouse A quelques jours avant le jour-J. Après le précédent tour qualificatif à la CAN faussé par la Covid-19, «aujourd’hui, nous avons une configuration plus complète. Nous avons les cartes en main. Nous avons le choix des joueurs donc nous n’avons aucune excuse parce que nous avons le groupe que nous souhaitons avoir. Il faut que nous fassions de bons résultats» conclut-t-il.

Les 25 Barea

Gardiens de but:

Zakanirina Rakotoasimbola «Nina» (Elgeco Plus-Madagascar)

Melvin Adrien (Thonon-Evian France)

Andrianirina Rajomazandry (AS Fanalamanga)

Défenseurs:

Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

Jérémy Morel (US Montagnarde – France)

Jean Martin Rakotonirina “Datsiry” (Elgeco Plus – Madagascar)

Rajo Razafindraibearimihanta (JET Kintana – Madagascar)

Sylvio Ouassiero (F91 Dudelang – Luxembourg)

Avotriniaina Tantely Rabarijaona «Dadafara» (CFFA – Madagascar)

Kenji Van Boto (Auxerre – France)

Milieux:

Ando Manoelantsoa (JSSP – Réunion)

Marco Ilaimaharitra (Charleroi – Belgique)

Rayan Raveloson (AJ Auxerre – France)

Ibrahim Amada (Al Qadsiah – Qatar)

Arohasina Andrianarimanana «Dax» (Fosa Juniors – Madagascar)

Zotsara Randriambololona (FC Balti – Moldavie)

Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA – Madagascar)

Dorian Bertrand (FC Arges Pitesti – Roumanie)

Loïc Lapoussin (RU St Gilloise – Belgique)

Njiva Rakotoharimalala (Al Jandal – Arabie Saoudite)

Koloina Razafindranaivo (Mouloudia CA – Algérie)

Toky Randriantsiferana “Tsiry” (Fosa Juniors FC – Madagascar)

Attaquants:

Jean Yves Razafidnrakoto (Fosa Juniors – Madagascar)

Hakim Abdallah (Re Virton – Belgique)

Julio Donisa (FC Arges Pitesti – Roumanie)