ÉLECTRIFICATION RURALE – Dix-sept nouvelles ingénieures solaires deployées à la campagne

Le courant passe par les femmes. Mères de famille, agricultrices, ou encore couturières, elles ont entre 35 et 50 ans et sont issues du milieu rural où l’accès à l’électricité est difficile mais dont le niveau d’ensoleillement est très élevé. Ces femmes ont suivi une formation aux technologies solaires, notamment la fabrication et le montage de systèmes solaires à usage domestique, pendant cinq mois. Leur formation vient à terme, elles ont été présentées hier à Ampandrianomby.

Ces femmes vont revenir chacune dans leurs localités d’origine pour assurer les travaux d’installation, de maintenance et de familiarisation à l’usage de l’énergie solaire. Pour l’usage, chaque ménage aura à supporter un coût mensuel entre 3000 et 10.000 ariary.

Taux d’électrification à 12%

En tout, elles sont aujourd’hui un peu moins d’une centaine de femmes à avoir suivi la formation et à opérer dans leurs localités respectives, certaines ont débuté illettrées. À Madagascar, le taux d’électrification ne dépasse pas 16%, dont l’accès au niveau urbain, ce programme vise un taux d’accès à l’électricité en milieu rural de 12%.

Un comité solaire, une association d’usagers, gère les services et rémunère les femmes ingénieures à partir des cotisations des membres et des frais techniques issues d’interventions des expertes. Il collabore avec l’ONG Barefoot College Madagascar, initiateur de la formation, qui facilite l’acquisition des matériels auprès des fournisseurs.