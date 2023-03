DÉGÂTS DE FREDDY – Huit personnes décédées et quarante mille sinistrés

Le bilan du passage de Freddy à proximité de Madagascar, s’alourdit à huit décès et à plus de quarante mille sinistrés dans le Sud-Ouest. Outre les quatre décès enregistrés à Bekily, à Morombe et à Toliara II, rapportés par le Bureau national de la gestion des risques et de catastrophes, le 6 mars, d’autres décès sont survenus à Ampanihy-Ouest, à Toliara II et à Morombe, selon le bilan provisoire des dégâts de cette intempérie, établi, hier après-midi. Ce bilan risque encore de s’alourdir. Dans le Sud-Ouest, l’eau n’a pas encore diminué. Le niveau de l’eau risque même d’augmenter dans certaines zones. Comme dans la commune d’Ambahikily, où les autorités ont lancé l’alerte, face au risque de rupture d’une digue de protection. « Nous avons invité des riverains à rejoindre un lieu sûr. Certains sont déjà partis », lance le maire d’Ambahikily, Herizo Ramamonjisoa. Des habitants de cette commune ont placé des sacs de sable sur cette digue pour essayer de la protéger, mais selon Herizo Ramamonjisoa, c’est peine perdue. « Avec la pluie qui continue de tomber, cela risque de bientôt céder », regrette-t-il. La rupture de cette digue est une menace pour le Bas Mangoky. La direction générale de la Météorologie note que les fortes pluies devront diminuer, dans le Sud-Ouest. Freddy, malgré son intensification en un cyclone tropical, s’éloigne de nos côtes.