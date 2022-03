Réformes – « L’Académie des douanes » pour bientôt

Beaucoup y verront un doublon avec l’école déjà existante. Mais L’Administration douanière s’attèle déjà à la construction de son Académie. Un nouvel établissement à l’architecture futuriste auprès duquel les principaux intervenants de la chaîne logistique internationale iront se former. « La finalité sera de contribuer à la mise à disposition des infrastructures et des équipements nécessaires pour le renforcement de notre capital humain », fait valoir le directeur général des douanes, Zafivanona Ernest Lainkana, pour défendre ce projet.

La capacité d’accueil de l’école des douanes est limitée, selon ses explications. La Direction générale des douanes, DGD, évoque d’une académie à la pointe de la modernité, munie des dernières évolutions technologiques et qui pourra accueillir des centaines de personnes. Le nouvel établissement est prévu abriter des espaces d’apprentissage et de mise en situation spécifique, des laboratoires de contrôle d’authenticité de marchandises et de stupéfiants ou encore des amphithéâtres.

Les formations s’adressent aux agents douaniers, aux nouvelles recrues de la DGD, aux parties prenantes au dédouanement comme les transitaires ainsi qu’aux étudiants. Mis à part la formation sur les fondements du métier de douanier, ils seront formés sur la manipulation de matériels d’inspection non intrusive et suivront même des entraînements au tir.

Cette future académie entre dans le plan de modernisation de la DGD. Elle entre dans l’axe 4 de ce plan, qui est le développement organisationnel et du capital humain de l’administration douanière.