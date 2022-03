Recrutement des Gendarmes – Égalité des chances entre candidats

Depuis 2012, on compte près de mille femmes en gendarmerie. Le nombre d’élèves gendarmes à recruter a particulièrement été multiplié cette année.

En cette journée internationale des droits des femmes, la participation féminine en gendarmerie suscite l’intérêt. Le sujet coïncide d’ailleurs avec l’annonce officielle du recrutement de mille cinq cents élèves gendarmes.

Le corps a commencé à recevoir des candidates en 2012. À présent, il compte près de mille femmes dont un officier supérieur et quarante officiers. « Il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes quant au poste de responsabilité. La preuve, une femme est chef de service auprès du secrétariat d’État chargé de la gendarmerie nationale et deux autres au commandement de compagnie », explique le colonel Davidson Thierry Razafin­drakoto, directeur de la gestion du personnel auprès du commande- ment de la gendarmerie nationale.

Les femmes gendarmes sont très capables et non négligeables aussi bien dans la police administrative que dans la police judiciaire.

Multiplié

« La morphologie est le seul critère qui présente une différence au recrutement. Les femmes malgaches sont de petite taille. Pour être éligibles, elles doivent mesurer au minimum 1,63 mètres. Les hommes font nécessairement au moins 1,68 mètres. Les limites d’âge sont de 28 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes. À part cela, leur formation, les examens, les conditions, la psychologie de commandement sont identiques », souligne le colonel.

Comme annoncé en Conseil des ministres, mille cinq cents élèves gendarmes seront recrutés cette année. Cet effectif a été multiplié par rapport à celui des années précédentes qui était de mille deux cents. Certaines évolutions expliquent cette augmentation.

L’insécurité change avec ses nouvelles formes et menaces. Auparavant, il n’existait, par exemple, que les vols de bœufs, maintenant, le vol de vanille, le trafic d’armes et le kidnapping en milieu urbain et rural pullulent. Les infractions changent et empirent. Or, on dénombre environ six cent cinquante unités de la gendarmerie à Madagascar. Ce qui est insuffisant. Chaque commune doit avoir une brigade et chaque district, une compagnie. Dans la réalité, une brigade couvre trois ou quatre communes.