L’opinion dite internationale, déjà en 2014 (suite)

Que disent les médias publics internationaux? Que les bons sont ceux de la Place Maïdan, avides du modèle universellement reconnu de l’Europe, contre les brutes associées à la Russie, ses vieux rêves panslaves et ses vieux démons soviétiques. Que l’intégrité territoriale de l’Ukraine doit se faire malgré la forte minorité russophone de Crimée. Qu’un référendum sur la question d’une éventuelle partition ne peut être qu’illégitime. Mais, les gens de Crimée se considèrent-ils comme Ukrainiens de langue russe ou comme des Russes oubliés des va-et-vient de l’Histoire?

Au moment où Vladimir Poutine s’emparait de la péninsule de Crimée sans un seul coup de feu, l’Amérique était occupée à la «nuit des Oscars». Les révolutionnaires de la place Maïdan devraient méditer la hiérarchie des priorités chez leurs alliés supposés. Et dire que ces gens s’étaient mobilisés contre le Gouvernement qui tournait le dos à l’entrée de l’Ukraine dans l’Union Européenne: «nous voulons être Européens», dirent-ils, sous-entendant leur refus de demeurer plus longtemps à l’ère soviétique supposée de la Russie voisine, malgré la chute du Mur de Berlin et la disparition de l’URSS.

Pendant que l’Amérique se consacrait à sa nuit de paillettes, l’Europe, celle de l’idéal démocrati­que que lui envie le reste du monde, ne pouvait faire davantage que son sempiternel ballet diploma­- tique. Réunion à l’OTAN, condamnation du G7, réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, concertations à l’OSCE: Vladimir Poutine n’a cure de ce genre de gesticulations dans ce qui reste l’arrière-cour de la Grande Russie.

Les dirigeants américains avaient pu parler de «méthode indigne d’un État moderne: mais, finalement, ce «Moyen-âge», celui d’une action unilatérale au mépris du droit international, de la priorité inexorable d’intérêts égoïstes, au risque de menacer la paix et la sécurité internationales, n’est pas plus éloigné que les agissements de Ronald Reagan en Amérique latine (Guatemala, Grenade, Honduras, Nicaragua) une fois qu’il eut prononcé son discours du 8 mars 1983 devant la Convention annuelle des associations évangéliques américaines en dénonçant «l’Empire du Mal». Ce «Moyen-âge» est aussi le fait d’un George W. Bush qui invente le prétexte des armes de destruction massive, qu’au demeurant personne n’a jamais pu montrer, pour envahir l’Irak. Mais, seulement voilà, les médias internationaux ont une grille de lecture qui privilégie la version occidentale: Vladimir Poutine, c’est un Genghis Khan, dont les hordes barbares risquent de déferler sur l’Europe; Ronald Reagan et George H. Bush sont les héros qui ont débarrassé le monde libre de l’hydre URSS.

Un manichéisme simpliste sépare le monde entre le Bien occidental et le Mal nécessairement exotique: même élu, Viktor Ianoukovitch doit démissionner purement et simplement quand l’exige une foule pro-occidentale. La même grille de lecture est avancée chaque fois: les pro-occiden­taux, évidemment libéraux, contre les nationalistes, naturellement rétrogrades. Le même dictateur, mais avec des sentiments anti-communistes, sera maintenu au pouvoir malgré une mobilisation populaire sans aucun doute téléguidée : ce fut le cas du général Efrain Rios Mont, un évangélique fanatique, au Guatemala, en 1982-1983; ce fut le cas également à Grenade, en 1983, quand le prési­dent de gauche Maurice Bishop est renversé par un coup d’État et que des troupes américaines établissent un gouvernement acquis à leur cause.

Même la hiérarchie des informations se retrouve indexée à cette grille occidentale de lecture: priorité (monopolistique) au dossier ukrainien. Tout ceci pour conclure que, sur le dossier russo-ukrainien, tout n’est pas aussi simple que les médias dits internationaux veulent bien faire croire à l’opinion publique dite internationale.