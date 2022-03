Lieutenant Malalatiana Sylvia Hubert (pilote de l’Armée de l’air, fait partie des pilotes de la base aérienne 213 Arivonimamo.) : « On doit se donner la chance de réussir »

Elle s’est enrôlée dans l’armée après avoir suivi une formation d’un an au niveau de l’académie militaire d’Antsirabe. C’est la première femme à intégrer l’armée de l’air en tant que pilote. Elle partage sa passion. « J’ai toujours rêvé secrètement d’exercer le métier de pilote dès mon plus jeune âge. À chaque célébration de la fête de l’indépendance je ne ratais aucun défilé de l’armée qui passait à la chaîne nationale », livre-t-elle.

Grâce à cette passion, elle poursuit des études supérieures en pilotage auprès d’un institut privé. Après avoir obtenu son diplôme de licence de pilote privé, le Lieutenant Malalatiana avait tenté de passer le concours pour devenir pilote de l’Armée. « Dès que j’avais vu l’avis de recrutement annoncé par le ministère de la Défense Nationale, j’ai décidé de poser ma candidature. J’ai su au fond de moi que c’était une opportunité exceptionnelle », indique-t-elle.

La vie d’une femme pilote n’est pas un long fleuve tranquille, selon elle. Challenge après challenge, le Lieutenant Malalatiana a su s’intégrer dans un monde où les hommes sont majoritaires. « La formation n’était pas facile puisqu’au début, c’était éprouvant. Ces difficultés ont façonné ma personnalité. J’ai acquis beaucoup d’assurance à travers ces épreuves. Dans un monde où les hommes sont nombreux, il y a le fait qu’en tant que femme on doit trouver notre place. Au fur et à mesure où on travaille ensemble, mes collègues hommes arrivent à s’adapter », livret-elle.

Le lieutenant avait participé à plusieurs opérations, entre autres, le largage aérien des vivres dans la région Atsimo Atsinanana après le passage des cyclones Emnati et le cyclone Batsirai. Elle a également sur le terrain lors de l’évacuation et le transport des militaires ayant secouru les familles sinistrées.